Вниманию водителей! На дорогах Ак-Суйского района снежные заносы и заторы

В связи с погодными условиями на некоторых участках дорог Ак-Суйского района образовались снежные заносы и заторы. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

«Снежный затор образовался на автодорогах, пролегающих возле сел Советское, Соколовка и Ак-Булун Ак-Суйского района. Несмотря на принимаемые меры по их очистке, метель вновь засыпает дороги», — говорится в сообщении.

В ведомстве призывают водителей воздержаться от поездок по указанному маршруту и за пределы населенных пунктов без крайней необходимости.