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Общество

Вниманию водителей! На дорогах Ак-Суйского района снежные заносы и заторы

В связи с погодными условиями на некоторых участках дорог Ак-Суйского района образовались снежные заносы и заторы. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

«Снежный затор образовался на автодорогах, пролегающих возле сел Советское, Соколовка и Ак-Булун Ак-Суйского района. Несмотря на принимаемые меры по их очистке, метель вновь засыпает дороги»,  говорится в сообщении.  

В ведомстве призывают водителей воздержаться от поездок по указанному маршруту и за пределы населенных пунктов без крайней необходимости.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255343/
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