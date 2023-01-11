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Общество
Сюжеты: Дела о захвате власти, Кемпир-Абадское водохранилище

Массовые аресты. Перизат Суранова просит президента отпустить Асию Сасыкбаеву

Одна из фигуранток уголовного дела об организации массовых беспорядков с целью захвата власти, содержащаяся в Бишкекском СИЗО-1,  Перизат Суранова обратилась к президенту Садыру Жапарову. Информацию 24.kg подтвердили ее адвокаты. 

Она просит отпустить под домашний арест Асию Сасыкбаеву и Гульнару Джурабаеву. Перизат Суранова утверждает, что состояние их здоровья вызывает глубокую озабоченность.

Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.

Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255312/
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