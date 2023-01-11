Снегопад в Бишкеке. Мэрия отчиталась об очистке дорог

Муниципальное предприятие «Тазалык» всю ночь очищало проезжие части дорог от снега. Сейчас вторая смена вышла на уборку улиц и тротуаров, сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, на городских улицах трудятся 648 дворников и 115 грузчиков, 30 рабочих дорожно-эксплуатационного управления, задействовано 40 единиц спецтехники. Расчищать проезжую часть «тазалыковцам» помогают сотрудники УПСМ по Бишкеку.

В мэрии просят автовладельцев не оставлять машины на обочине, они мешают спецтехнике убирать снег.

«В такую погоду увеличивается опасность заносов, поэтому при вождении следует быть крайне внимательными и острожными: важно учитывать скорость транспортного потока и состояние проезжей части», — добавили в муниципалитете.