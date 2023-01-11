COVID-19 в мире. Заразились более 665 миллионов, умерли более 6,7 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 491 тысячу 152 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты.
Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 711 тысяч 953. За сутки показатель вырос на 3 тысячи 97 человек. В том числе в США всего с начала пандемии скончались 1 миллион 97 тысяч 615 человек, Бразилии — 694 тысячи 985, Индии — 530 тысяч 722, Мексике — 331 тысяча 333, России — 386 тысяч 237, Великобритании — 214 тысяч 723, Италии — 185 тысяч 417.
В Кыргызстане всего зарегистрировали 206 тысяч 585 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 488 тысяч 306, Узбекистане — 250 тысяч 66, Таджикистане — 17 тысяч 721.