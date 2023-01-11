COVID-19 в мире. Заразились более 665 миллионов, умерли более 6,7 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 491 тысячу 152 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты.

Всего в мире с начала пандемии коронавирусом заразились 665 миллионов 61 тысяча 220 человек. Больше всего в США (101 миллион 345 тысяч 42), Индии (44 миллиона 680 тысяч 215), Бразилии (36 миллионов 552 тысячи 432), Франции (39 миллионов 625 тысяч 664), Великобритании (24 миллиона 442 тысячи 197), России (21 миллион 524 тысячи 480), Турции (17 миллионов 42 тысячи 722), Аргентине (10 миллионов 4 тысячи 679), Иране (7 миллионов 562 тысячи 169), Колумбии (6 миллионов 343 тысячи 59), Испании (13 миллионов 693 тысячи 478), Италии (25 миллионов 279 тысяч 682) и Германии (37 миллионов 540 тысяч 72).

Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 711 тысяч 953. За сутки показатель вырос на 3 тысячи 97 человек. В том числе в США всего с начала пандемии скончались 1 миллион 97 тысяч 615 человек, Бразилии — 694 тысячи 985, Индии — 530 тысяч 722, Мексике — 331 тысяча 333, России — 386 тысяч 237, Великобритании — 214 тысяч 723, Италии — 185 тысяч 417.

В Кыргызстане всего зарегистрировали 206 тысяч 585 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 488 тысяч 306, Узбекистане — 250 тысяч 66, Таджикистане — 17 тысяч 721.