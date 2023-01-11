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Общество

МИД проверяет данные о гибели в Афганистане кыргызов из-за вирусной инфекции

Посольство КР в Кабуле проверяет распространяемую в кыргызстанских СМИ информацию о якобы вспышке тяжелой вирусной инфекции в Памирской долине Афганистана и гибели этнических кыргызов. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что по причине отсутствия телефонной связи и для уточнения действительного положения этнических кыргызов на Большом Памире на место направлено доверенное лицо диппредставительства.

«При этом на Малом Памире обстановка спокойная, острых вспышек вирусных заболеваний не установлено», — говорится в сообщении.

МИД Кыргызстана и посольство КР в Афганистане держат вопрос на особом контроле и находятся на связи с представителем афганских кыргызов в КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255272/
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