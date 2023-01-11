21:36
USD 89.32
EUR 97.18
RUB 0.99
Общество

Гуманитарную помощь детям Баткена доставили из Свердловской области России

Партию гуманитарной помощи доставили в Кыргызстан из Свердловской области. Об этом 24.kg сообщили волонтеры.

По их данным, теплые вещи для детей, проживающих в Баткенской области, передали региональные власти.

В свою очередь в посольстве России в Кыргызстане уточнили, что подарки получат более 600 человек.

Инициаторами акции выступили центр развития национально-культурных организаций и поддержки мигрантов «Наш дом», а также Фонд губернаторских программ Свердловской области. В самые короткие сроки вещи получат дети из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255260/
просмотров: 2023
Версия для печати
Материалы по теме
В квартале «Кызыл-Дон» города Баткена построят панораму
На капитальное строительство в Баткенской области выделили 1,4 миллиарда сомов
Россия передала гуманитарную помощь малоимущим кыргызстанцам
На средства из фонда президента. В Самаркандеке построили новую больницу
Магистральный канал в Кадамджае. В полпредстве показали, как реализуется проект
Взятка в $200 тысяч. Советника полпреда в Баткенской области отправили в СИЗО
При получении $200 тысяч задержан советник полпреда в Баткенской области
Бишкекская и Кыргызстанская епархия передала гумпомощь для жителей Палестины
Житель Кадамджайского района насмерть сбил мужчину и спрятал машину. Его нашли
В Баткене двум долгожителям оказали материальную помощь
Популярные новости
Немного снега и&nbsp;небольшие морозы. Какая погода ждет кыргызстанцев в&nbsp;феврале Немного снега и небольшие морозы. Какая погода ждет кыргызстанцев в феврале
Еще два новых автобусных маршрута запускают в&nbsp;Бишкеке. Схемы движения Еще два новых автобусных маршрута запускают в Бишкеке. Схемы движения
Первоклассники Бишкека уйдут на&nbsp;дополнительные каникулы. Стало известно когда Первоклассники Бишкека уйдут на дополнительные каникулы. Стало известно когда
Февраль-2024. Что изменится в&nbsp;жизни кыргызстанцев Февраль-2024. Что изменится в жизни кыргызстанцев
Бизнес
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
3 февраля, суббота
21:32
Устали от шума. Бишкекчанин жалуется на музыку ночного клуба Устали от шума. Бишкекчанин жалуется на музыку ночного...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 февраля: облачно, без осадков
20:42
В Кыргызстане хотят разводить бельгийских коров. Дают много мяса
20:14
Кыргызстанцы смогут бесплатно обучаться в вузах Ирана. Идут переговоры
19:40
Сборная Кыргызстана по футзалу обыграла команду чемпионата Каталонии