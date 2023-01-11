Гуманитарную помощь детям Баткена доставили из Свердловской области России

Партию гуманитарной помощи доставили в Кыргызстан из Свердловской области. Об этом 24.kg сообщили волонтеры.

По их данным, теплые вещи для детей, проживающих в Баткенской области, передали региональные власти.

В свою очередь в посольстве России в Кыргызстане уточнили, что подарки получат более 600 человек.

Инициаторами акции выступили центр развития национально-культурных организаций и поддержки мигрантов «Наш дом», а также Фонд губернаторских программ Свердловской области. В самые короткие сроки вещи получат дети из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.