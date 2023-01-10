Сегодня в 16.20 на посту «Сосновка» автодороги Бишкек — Ош вновь ввели ограничения на проезд грузовых автомашин. Об этом сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.

Решение принято из-за ухудшения погодно-климатических условий. Ранее проезд закрывали утром, но в обед грузовикам разрешили проезжать через перевал.

Проезд ограничивают, чтобы избежать искусственных пробок. Во время снегопада грузовые автомашины останавливаются на перевале Тоо-Ашуу поперек дороги и перекрывают движение автотранспорта.

«Работники ГП «Кыргызавтожол» очищают дорогу Бишкек — Ош от снега и заносов на необходимых участках, а также ведут засыпку трассы противоскользящими инертными материалами», — рассказали в Минтрансе.