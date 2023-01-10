21:36
USD 89.32
EUR 97.18
RUB 0.99
Общество

На дороге Бишкек — Ош снова ввели ограничения на проезд большегрузов

Сегодня в 16.20 на посту «Сосновка» автодороги Бишкек — Ош вновь ввели ограничения на проезд грузовых автомашин. Об этом сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.

Решение принято из-за ухудшения погодно-климатических условий. Ранее проезд закрывали утром, но в обед грузовикам разрешили проезжать через перевал.

Проезд ограничивают, чтобы избежать искусственных пробок. Во время снегопада грузовые автомашины останавливаются на перевале Тоо-Ашуу поперек дороги и перекрывают движение автотранспорта.

«Работники ГП «Кыргызавтожол» очищают дорогу Бишкек — Ош от снега и заносов на необходимых участках, а также ведут засыпку трассы противоскользящими инертными материалами», — рассказали в Минтрансе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255248/
просмотров: 1457
Версия для печати
Материалы по теме
Из-за метели на Тоо-Ашуу временно ограничили движение большегрузов через перевал
Сильные снегопады. Какие дороги страны закрыты для проезда
На посту «Сосновка» ввели ограничения на проезд большегрузов
Из-за сильных морозов отменены автобусные рейсы из Тюмени в Кыргызстан
Ограничение на проезд большегрузов через перевал Тоо-Ашуу снято
На посту «Сосновка» снова ввели ограничение на проезд большегрузов
На посту «Сосновка» введено временное ограничение на проезд большегрузов
Временно ограничен проезд грузовиков через перевал Тоо-Ашуу
Ограничение на проезд большегрузов через Тоо-Ашуу снято
На перевале Тоо-Ашуу ввели ограничения на проезд большегрузов
Популярные новости
Немного снега и&nbsp;небольшие морозы. Какая погода ждет кыргызстанцев в&nbsp;феврале Немного снега и небольшие морозы. Какая погода ждет кыргызстанцев в феврале
Еще два новых автобусных маршрута запускают в&nbsp;Бишкеке. Схемы движения Еще два новых автобусных маршрута запускают в Бишкеке. Схемы движения
Первоклассники Бишкека уйдут на&nbsp;дополнительные каникулы. Стало известно когда Первоклассники Бишкека уйдут на дополнительные каникулы. Стало известно когда
Февраль-2024. Что изменится в&nbsp;жизни кыргызстанцев Февраль-2024. Что изменится в жизни кыргызстанцев
Бизнес
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
3 февраля, суббота
21:32
Устали от шума. Бишкекчанин жалуется на музыку ночного клуба Устали от шума. Бишкекчанин жалуется на музыку ночного...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 февраля: облачно, без осадков
20:42
В Кыргызстане хотят разводить бельгийских коров. Дают много мяса
20:14
Кыргызстанцы смогут бесплатно обучаться в вузах Ирана. Идут переговоры
19:40
Сборная Кыргызстана по футзалу обыграла команду чемпионата Каталонии