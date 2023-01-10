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Общество

Кыргызстанцев бесплатно обследуют на инфекционные заболевания в Москве

Россия отменила кыргызстанцам оплату прохождения обследования в Москве на инфекционные заболевания. Об этом сообщает пресс-служба посольства КР в РФ.

Отмечается, что это произошло в результате неоднократного обращения кыргызской стороны, а также совместно проведенной работы МИД и диппредставительства.

Кроме того, расширен перечень медицинских исследований, проводимых на территории Государственного бюджетного учреждения Москвы «Многофункциональный миграционный центр».

«Так, дополнительные (углубленные) медицинские анализы на наличие/отсутствие инфекционных заболеваний будут приниматься на территории указанного центра без направления в иные медицинские учреждения», — говорится в сообщении.

В дипмиссии заметили, что иностранный гражданин подлежит направлению в специализированные медицинские организации Москвы в случае подтверждения диагноза инфекционного заболевания и необходимости получения соответствующего лечения. При этом оплата лечения инфекционных заболеваний взиматься не будет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255224/
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