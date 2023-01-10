Жителям Кыргызстана помогают вернуть скот с территории сопредельных государств

Пограничники КР помогают населению приграничных районов вернуть скот, перешедший на территорию сопредельных государств. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ.

По ее данным, с 1 по 9 января 2023 года в местности Ганжак Баткенского района у гражданина Кыргызстана в соседний Таджикистан перешли 16 овец.

По итогам переговоров пограничных представителей КР и РТ мелкий рогатый скот был сразу возвращен хозяину.

На другом участке государственной границы — в местности Жийде-Бел Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничники Ала-Букинского пограничного отряда после переговоров с коллегами из Пограничных войск СГБ Узбекистана вернули кыргызстанцу — жителю села Сары-Кашка Аксыйского района 16 лошадей, которые оказались в РУз.

Пограничная служба ГКНБ напоминает, что в случае возникновения вопросов, связанных с государственной границей, гражданам необходимо обращаться в ближайшее пограничное подразделение.