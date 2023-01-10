Упрощен порядок предварительного отбора кыргызстанцев в вузы Венгрии

Изменены условия предварительного отбора в вузы Венгрии на 2023-2024 учебный год. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, согласно новой инструкции, порядок предварительного отбора не предусматривает собеседования. Инструкция утверждена приказом Минобразования.

Ранее в ведомстве сообщили, что прием документов для поступления в вузы Венгрии продлили до 15 января.

Подробнее о стипендиальной программе Stipendium Hungaricum Scholarship Program можно прочитать по ссылке.