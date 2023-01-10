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Общество

Упрощен порядок предварительного отбора кыргызстанцев в вузы Венгрии

Изменены условия предварительного отбора в вузы Венгрии на 2023-2024 учебный год. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки. 

По ее данным, согласно новой инструкции, порядок предварительного отбора не предусматривает собеседования. Инструкция утверждена приказом Минобразования.

Ранее в ведомстве сообщили, что прием документов для поступления в вузы Венгрии продлили до 15 января. 

Подробнее о стипендиальной программе Stipendium Hungaricum Scholarship Program можно прочитать по ссылке.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255177/
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