В новогодние дни Бишкектеплосеть будет работать круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, составлен график дежурств и организованы дополнительные оперативные бригады.

При авариях или в случае возникших вопросов о подаче тепла и горячей воды абоненты могут обращаться в аварийно-диспетчерскую службу предприятия по номеру 0312568558.

Напомним, что в новогодние каникулы будут работать круглосуточно и специалисты производственно-эксплуатационного управления «Бишкекводоканал».