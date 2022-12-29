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Общество

В новогодние дни Бишкектеплосеть будет работать круглосуточно

В новогодние дни Бишкектеплосеть будет работать круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, составлен график дежурств и организованы дополнительные оперативные бригады.

При авариях или в случае возникших вопросов о подаче тепла и горячей воды абоненты могут обращаться в аварийно-диспетчерскую службу предприятия по номеру 0312568558.

Напомним, что в новогодние каникулы будут работать круглосуточно и специалисты производственно-эксплуатационного управления «Бишкекводоканал».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254662/
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