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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень умеренный

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек опустился на 25-е место.

В 18.00 статус города отмечен как «нездоровый для чувствительных групп». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 93 (AQI).

Посольство США в Кыргызстане также установило станцию. Информация обновляется каждый час. Индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии «нездоровый для чувствительных групп» — 119 (AQI).

Узнать качество воздуха можно и на сайте Гидрометеорологической службы. Информация обновляется ежечасно.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254640/
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