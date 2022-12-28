Конфликт в Украине. Главные новости 28 декабря к этому часу

Специальная военная операция России в Украине продолжается десять месяцев. Она началась 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения растет. Многие страны ввели против РФ жесткие санкции.

21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в Российской Федерации. Кроме того, 30 сентября он подписал указы о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, части Херсонской и Запорожской областей.

24.kg отслеживает ситуацию в Украине и публикует самые важные новости за последние сутки.

Боевые действия* Военнослужащие Центрального военного округа тратят не более двух минут на то, чтобы поразить цель Вооруженных сил Украины после получения ее координат в зоне спецоперации. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны России:https://t.co/XcenJaPQoh



Видео: Минобороны РФ pic.twitter.com/8mWHl3bp0E — ТАСС (@tass_agency) December 28, 2022 Сводка подразделений ЛНР ВСУ могут пойти на штурм города Кременная в ЛНР сразу с трех направлений — северо-запада, запада и юго-запада.

Разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала увеличение числа женщин-военнослужащих в рядах ВСУ на линии боевого соприкосновения в зоне ответственности 2-го армейского корпуса военного ведомства ЛНР.

Подразделения ВСУ формируют резервы ударных группировок на купянском и краснолиманском направлениях. Фото Evgeniy Maloletka/AP/Scanpix/LETA. Украинская самоходная артиллерийская установка ведет огонь по российским силам на линии фронта в Харьковской области Сводка Генштаба ВСУ За минувшие сутки войска РФ нанесли один ракетный удар и совершили 33 обстрела из систем залпового огня. Под обстрелы попали гражданские объекты в Херсоне.

Российские военные продолжают наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

Украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки поразили один пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и военной техники, два склада боеприпасов, а также важный военный объект противника. Фото Libkos/AP/Scanpix/LETA. Украинский военнослужащий из командного центра в Бахмуте наблюдает за трансляцией, которая ведется беспилотником Сводка американского Института изучения войны (ISW) Серьезные потери на бахмутском направлении вынудили российские войска сократить масштаб наступательных действий до уровня отдельных отрядов. Представитель Восточного командования вооруженных сил Украины полковник Сергей Череватый заявил, что российские войска в районе Бахмута больше не атакуют ротами или батальонно-тактическими группами, действуя вместо этого небольшими отрядами численностью от 10 до 15 человек.

Подобное происходило в августе на херсонском направлении, когда российские силы так же существенно деградировали, перейдя к действиям небольшими отрядами вместо БТГ, как раньше.

Темп продвижения российских войск в районе Бахмута в последнее время замедлился на фоне растущих проблем с персоналом и боеприпасами.

Российское продвижение в районе Бахмута продолжит замедляться или же остановится вообще, если только находящиеся там войска не получат в ближайшее время существенного подкрепления в живой силе и артиллерийских снарядах. *В условиях боевых действий и информационной войны оперативно подтвердить или опровергнуть предоставляемую сторонами конфликта информацию затруднительно.

Заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Никакой «мирный план по Украине» не может существовать, если он не учитывает вхождение в состав России четырех новых регионов.

Ограничение на поставки российской нефти будет распространяться и на действующие контракты, если там содержится некий «потолок цен».

РФ не имела прямых контактов с ОПЕК+ при подготовке указа об ответе на введение потолка цен на нефть, велась внутрироссийская проработка.

Разрушенные объекты Украины В целом по Украине по состоянию на сейчас имеем информацию о более чем 35 тысяч разрушенных объектов в результате российских атак. Их около 30 тысяч обстрелов, зафиксированных с начала вторжения, поражено 702 объекта критической инфраструктуры. Речь идет, в частности, о газопроводах, электроподстанциях, мостах и так далее. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин. Основные направления ударов — Днепропетровская и Донецкая области. Фото Pierre Crom/Getty Images. Сильно поврежденный обстрелами жилой дом в Бахмуте (Артемовск). В городе, где до войны жило более 70 тысяч человек, теперь остались в основном пенсионеры

Бегство из Херсона После того как российские войска резко усилили артиллерийские обстрелы Херсона в последние дни, множество жителей города снова пытаются покинуть его. Как передает корреспондент Би-би-си Йогита Лимайе, удары российских войск по Херсону совершенно безжалостны, в воздухе беспрестанно разносятся звуки канонады. Огонь ведется беспорядочно, снаряды убивают людей на городских улицах и в их собственных домах. Фото Dimitar Dilkoff/AFP/Scanpix/LETA. Один из пострадавших при обстреле Херсона на носилках скорой помощи По словам аналитиков, российские войска, не так давно оставившие Херсон, сейчас занимают в регионе оборонительное положение, не проводя каких-либо наступательных операций, поэтому крайне сложно понять, какую пользу для себя они могут извлечь, обстреливая город, сообщает наш корреспондент.