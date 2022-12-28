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Общество

Конфликт в Украине. Главные новости 28 декабря к этому часу

Специальная военная операция России в Украине продолжается десять месяцев. Она началась 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения растет. Многие страны ввели против РФ жесткие санкции.

21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в Российской Федерации. Кроме того, 30 сентября он подписал указы о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, части Херсонской и Запорожской областей.

24.kg отслеживает ситуацию в Украине и публикует самые важные новости за последние сутки.

Боевые действия*

Сводка подразделений ЛНР

  • ВСУ могут пойти на штурм города Кременная в ЛНР сразу с трех направлений — северо-запада, запада и юго-запада.
  • Разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала увеличение числа женщин-военнослужащих в рядах ВСУ на линии боевого соприкосновения в зоне ответственности 2-го армейского корпуса военного ведомства ЛНР.
  • Подразделения ВСУ формируют резервы ударных группировок на купянском и краснолиманском направлениях.

Evgeniy Maloletka/AP/Scanpix/LETA
Фото Evgeniy Maloletka/AP/Scanpix/LETA. Украинская самоходная артиллерийская установка ведет огонь по российским силам на линии фронта в Харьковской области

Сводка Генштаба ВСУ

  • За минувшие сутки войска РФ нанесли один ракетный удар и совершили 33 обстрела из систем залпового огня. Под обстрелы попали гражданские объекты в Херсоне.
  • Российские военные продолжают наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.
  • Украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки поразили один пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и военной техники, два склада боеприпасов, а также важный военный объект противника.

Libkos/AP/Scanpix/LETA
Фото Libkos/AP/Scanpix/LETA. Украинский военнослужащий из командного центра в Бахмуте наблюдает за трансляцией, которая ведется беспилотником

Сводка американского Института изучения войны (ISW)

  • Серьезные потери на бахмутском направлении вынудили российские войска сократить масштаб наступательных действий до уровня отдельных отрядов. Представитель Восточного командования вооруженных сил Украины полковник Сергей Череватый заявил, что российские войска в районе Бахмута больше не атакуют ротами или батальонно-тактическими группами, действуя вместо этого небольшими отрядами численностью от 10 до 15 человек.
  • Подобное происходило в августе на херсонском направлении, когда российские силы так же существенно деградировали, перейдя к действиям небольшими отрядами вместо БТГ, как раньше.
  • Темп продвижения российских войск в районе Бахмута в последнее время замедлился на фоне растущих проблем с персоналом и боеприпасами.
  • Российское продвижение в районе Бахмута продолжит замедляться или же остановится вообще, если только находящиеся там войска не получат в ближайшее время существенного подкрепления в живой силе и артиллерийских снарядах.

*В условиях боевых действий и информационной войны оперативно подтвердить или опровергнуть предоставляемую сторонами конфликта информацию затруднительно.

Заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

  • Никакой «мирный план по Украине» не может существовать, если он не учитывает вхождение в состав России четырех новых регионов.
  • Ограничение на поставки российской нефти будет распространяться и на действующие контракты, если там содержится некий «потолок цен».
  • РФ не имела прямых контактов с ОПЕК+ при подготовке указа об ответе на введение потолка цен на нефть, велась внутрироссийская проработка.

Разрушенные объекты Украины

В целом по Украине по состоянию на сейчас имеем информацию о более чем 35 тысяч разрушенных объектов в результате российских атак. Их около 30 тысяч обстрелов, зафиксированных с начала вторжения, поражено 702 объекта критической инфраструктуры. Речь идет, в частности, о газопроводах, электроподстанциях, мостах и так далее. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин. Основные направления ударов — Днепропетровская и Донецкая области.

Pierre Crom/Getty Images
Фото Pierre Crom/Getty Images. Сильно поврежденный обстрелами жилой дом в Бахмуте (Артемовск). В городе, где до войны жило более 70 тысяч человек, теперь остались в основном пенсионеры

Бегство из Херсона

После того как российские войска резко усилили артиллерийские обстрелы Херсона в последние дни, множество жителей города снова пытаются покинуть его. Как передает корреспондент Би-би-си Йогита Лимайе, удары российских войск по Херсону совершенно безжалостны, в воздухе беспрестанно разносятся звуки канонады. Огонь ведется беспорядочно, снаряды убивают людей на городских улицах и в их собственных домах.

Dimitar Dilkoff/AFP/Scanpix/LETA
Фото Dimitar Dilkoff/AFP/Scanpix/LETA. Один из пострадавших при обстреле Херсона на носилках скорой помощи

По словам аналитиков, российские войска, не так давно оставившие Херсон, сейчас занимают в регионе оборонительное положение, не проводя каких-либо наступательных операций, поэтому крайне сложно понять, какую пользу для себя они могут извлечь, обстреливая город, сообщает наш корреспондент.

Проблемы с энергетикой

— Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь пообещал, что США вместе с другими странами помогут Украине в восстановлении электрических сетей. Телекомпания Си-эн-эн по этому поводу напомнила, с какими трудностями сталкиваются союзники Украины:

  • нехватка нужного оборудования в мире. По сведениям Си-эн-эн, администрация США старается договариваться с частными фирмами, чтобы они поставили Украине все, что нужно.
  • специфическая проблема США — многие ключевые американские элементы электросети плохо совместимы с украинской сетью из-за разной частоты.
Gleb Garanich/Reuters/Scanpix/LETA
Фото Gleb Garanich/Reuters/Scanpix/LETA. Пожар на объекте критической инфраструктуры в Киеве после атаки дронов

— Ситуация с энергоснабжением в Киеве постепенно стабилизируется, сообщил гендиректор компании Yasno, которая поставляет электроэнергию жителям украинской столицы. «Киев получает стабильные объемы электроэнергии. Конечно, с ограничениями, но стабильно. Это первая хорошая новость. Эти объемы удается равномерно распределить через временные схемы переподключения сетей. Это вторая хорошая новость. Но сложно прогнозировать, как поведет себя оборудование, если температура существенно упадет, а потребление возрастет», — написал Сергей Коваленко в «Фейсбуке».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254630/
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