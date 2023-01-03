Привет, 2023-й! Как изменилась жизнь кыргызстанцев с 1 января

Начало нового, 2023 года ознаменовано рядом важных событий, которые коснутся каждого жителя Кыргызстана. В материале 24.kg собраны все важные социальные события, которые произошли или произойдут в наступившем, 2023-м.

Планируем выходные

Кабинет министров заранее утвердил графики длинных выходных. Причем не только новогодних.

С 1 по 8 января 2023 года в КР объявлены новогодние выходные. Выходной день 9 января 2023 года переносится на рабочий день 3 января 2023 года, 25 февраля 2023 года на рабочий день 4 января 2023-го, 11 марта 2023 года на рабочий день 5 января 2023-го и 25 марта 2023 года на рабочий день 6 января 2023-го.

Кроме того, установлены выходными днями:

с 18 марта 2023 года по 21 марта 2023-го с переносом выходного дня 29 апреля 2023 года на рабочий день 20 марта 2023-го;

с 5 мая 2023 года по 9 мая 2023-го с переносом выходного дня 13 мая 2023 года на рабочий день 8 мая 2023-го;

с 4 ноября 2023 года по 8 ноября 2023-го с переносом выходного дня 11 ноября 2023 года на рабочий день 6 ноября 2023-го.

Никаких проверок

С 1 января 2023 года вводится временный мораторий на проверки бизнеса. Согласно указу президента, он будет действовать весь год.

Устанавливается, что необоснованное назначение проверок должностными лицами правоохранительных органов, уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок субъектов предпринимательства, а также проверки, совершенные с использованием своих служебных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности, повлекшие причинение существенного вреда правам и законным интересам проверяемых субъектов либо государственным или общественным интересам, рассматриваются как ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и влекут привлечение должностных лиц к дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемой должности.

Кабмином установлены исключения, которые все-таки разрешают проверки бизнеса в отдельных случаях.

Электронные накладные

Субъекты предпринимательства, осуществляющие оборот товаров, обязаны с 1 января 2023 года зарегистрироваться в информационной системе Налоговой службы и применять электронную товаротранспортную накладную (ЭТТН).

Регистрация в системе ЭТТН возможна через личный кабинет на сайте ГНС.

На конец декабря 2022 года 13 тысяч 880 предпринимателей были зарегистрированы в информационной системе Налоговой службы и применяли электронную товаротранспортную накладную (ЭТТН). Ими через систему ЭТТН выписано 424 тысячи 367 электронных документов. Из них документов реализации — 210 тысяч 393, списания — 109 тысяч 595, перемещения — 82 тысячи 962, оприходования — 21 тысяча 417. Количество активных складов составляет 17 тысяч 413.

Сигареты станут дороже

С 1 января 2023 года вводятся минимальные розничные цены на следующие виды подакцизных товаров:

сигареты (с фильтром и без), классифицируемые под кодом ТН ВЭД 2402, — 100 сомов за 20 штук сигарет;

изделия с нагреваемым табаком (нагреваемая табачная палочка (стик), нагреваемая капсула с табаком) цилиндрической формы, классифицируемые под кодом ТН ВЭД 2404, — 100 сомов за 20 штук сигарет;

одноразовые электронные системы доставки никотина с никотиновой жидкостью в одном корпусе, классифицируемые под кодом ТН ВЭД 2404, — 250 сомов за 1 единицу. С 1 января 2024 года эта сумма будет составлять 300 сомов;

сигареты электронные и аналогичные индивидуальные электрические испарительные устройства (электронные системы доставки никотина), классифицируемые под кодом ТН ВЭД 8543400000, — 1,3 тысячи сомов за 1 единицу. С 1 января 2024 года эта сумма увеличится на 100 сомов.

«Увеличение минимальной розничной цены приведет к сокращению потребления табачной и никотиносодержащей продукции, что положительно скажется на здоровье населения», — уверены в кабинете министров.

Доступ на рынок Великобритании

Кыргызстан включили в новую схему торговли развивающихся стран (DCTS). Схема предусматривает снижение тарифов и упрощение условий торговли для 65 государств мира. Она вступает в силу в 2023 году.

Согласно DCTS, Кыргызстан имеет право на расширенные преференции и будет продолжать пользоваться преимуществами беспошлинного ввоза.

«Для Кыргызстана практически все экспортируемые товары имеют право на беспошлинный доступ на рынок Великобритании. Мы встречались с представителями бизнеса КР. Они продемонстрировали большой энтузиазм. У республики есть потенциал в поставках сухофруктов, орехов и меда», — подчеркнул Фабиан Хартвелл.

Новые стандарты в ЕАЭС

С 1 января 2023 года вступил в силу технический регламент ЕАЭС «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки». Коллегия Евразийской экономической комиссии уже утвердила перечни 76 стандартов, из них 30 межгосударственных и 46 национальных (государственных) стандартов стран ЕАЭС.

В перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований техрегламента, включено 266 документов. Среди них 165 межгосударственных стандартов, 63 национальных (государственных) стандарта, а также 38 аттестованных методик (включенных до разработки соответствующих межгосударственных стандартов и внесения их в указанный перечень).

Перечни стандартов разработаны комиссией совместно с государственными органами стран ЕАЭС при участии экспертов и представителей бизнес-сообщества.

Азартные игры по лицензии

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ «О мерах по пресечению незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр». Согласно документу, с 1 января 2023 года все азартные игры с использованием игровых автоматов могут проводить только в помещениях легальных казино. Запрещается установка игровых автоматов в торговых центрах, компьютерных клубах и других помещениях, на улице.

Запрещается деятельность тотализаторов и букмекерских контор без лицензий.

МВД должно усилить работу по прекращению деятельности незаконных казино, тотализаторов, букмекерских контор, подпольных мест проведения азартных игр. При выявлении незаконных казино все игральные принадлежности, включая игровые автоматы, ценности, являющиеся ставкой и выигрышем в игре, иной доход, полученный в результате участия в таких играх, подлежат изъятию в доход государства.

Поручено в течение двух месяцев разработать законопроект по ужесточению ответственности за незаконную игорную деятельность, в том числе за вовлечение в нее несовершеннолетних.

Только новые ККМ

С этого года в Кыргызстане нельзя применять контрольно-кассовые машины без функции работы с фискальным модулем. Старые модели ККМ, зарегистрированные и применяемые до 1 мая 2022 года, являются неактуальными. Они не отвечают установленным техническим требованиям и подлежат замене.

Не отвечающие техническим требованиям ККМ налоговики принудительно сняли с учета.

«По закону за использование не отвечающей установленным требованиям ККМ предусмотрен административный штраф в размере 23 тысяч сомов», — предупредили в Налоговой службе.

Новые имена для сел

С 1 января 2023 года вступило в силу переименование десяти сел и трех айыльных аймаков в Баткенской области. Им вернули исторические названия «в рамках защиты национальных интересов».

Переименованы следующие айыльные аймаки и села:

Марказский айыльный аймак Кадамджайского района Баткенской области в Айрыбазский айыльный аймак:

село Марказ Марказского айыльного аймака в село Айрыбаз Айрыбазского айыльного аймака;

село Валакиш Уч-Коргонского айыльного аймака Кадамджайского района Баткенской области Кыргызской Республики в село Тегирмеч Уч-Коргонского айыльного аймака;

Халмионский айыльный аймак в Исхак-Полотханский айыльный аймак;

село Ноогардан Халмионского айыльного аймака в село Ак-Орго Исхак-Полотханского айыльного аймака;

село Халмион Халмионского айыльного аймака в село Жениш Исхак-Полотханского айыльного аймака.

Маргунский айыльный аймак Лейлекского района Баткенской области в Кен-Талааский айыльный аймак:

село Даргаз Маргунского айыльного аймака в село Кереге-Таш Кен-Талааского айыльного аймака;

село Дархум Маргунского айыльного аймака в село Жети-Таш Кен-Талааского айыльного аймака;

село Маргун Маргунского айыльного аймака в село Мурас Кен-Талааского айыльного аймака;

село Чурбек Маргунского айыльного аймака в село Уч-Булак Кен-Талааского айыльного аймака;

село Мурза-Патча города Раззакова в село Ак-Босого города Раззакова;

село Коммуна Сумбулинского айыльного аймака в село Сары-Добо Сумбулинского айыльного аймака.

Маркировка лекарств

С 2023 года в стране начнут поэтапно внедрять систему маркировки лекарств. Надзорные органы смогут отслеживать всю цепочку перемещения лекарств в стране: от производителя или импортера до потребителя.

Планируется введение системы прослеживаемости лекарственных средств, производимых, ввозимых и реализуемых на территории КР.

Для этого в стране создают специальную информационную систему. В ней будут регистрироваться все участники рынка лекарств: производители, импортеры, продавцы и медицинские учреждения.

Принятие документа о внедрении маркировки ожидается уже в ближайшее время.

И снова про налоги

В этом году должны принять поправки в Налоговый кодекс. В прошлом году представленный документ депутаты не успели принять в трех чтениях.

Ожидается, что документ примут в этом году и начнет действовать он задним числом - с 1 января 2023 года.

Часть предлагаемых поправок бизнес одобрил. Речь идет в первую очередь о снижении налоговой нагрузки на общепит и отмене порога по НДС при едином налоге для отдельных отраслей. А вот идея дать доступ налоговикам к банковской тайне без решения суда вызвала негативную реакцию со стороны предпринимателей, юристов и представителей банковской сфер.

Окончательный вариант поправок мы увидим, скорее всего, до конца января. Тогда и станет понятно, действительно ли власти выполнили обещание и учли все интересы бизнеса.

20 сомов на обеды школьников

С этого года может увеличиться и базовая сумма на питание учеников младших классов до 20 сомов. Напомним, школьный завтрак должен составлять 25 процентов от суточного рациона школьника — 550 килокалорий.

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«Исследования показали, что при горячем питании потребность детей 7-10 лет в энергии обеспечивается на 95,3 процента, а при перекусе (булочка и напиток) — только лишь на 53,2 процента», — отмечали ранее в Минздраве.

Ранее горячее питание предоставляли из расчета 7 сомов на ребенка (10 сомов — в труднодоступных и высокогорных районах).