Бишкексвет продолжает празднично оформлять столицу

Муниципальное предприятие «Бишкексвет» завершает праздничное оформление столицы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, работы идут на площади Ала-Тоо и центральных улицах.

«Бригада предприятия установила 23 новогодние конструкции в виде бокала по проспекту Чуй от улицы Панфилова до улицы Раззакова. Также идет монтаж инсталляций с оленями и снеговиком. По проспекту Чуй также установлены новогодние украшения», — сказали в муниципалитете.

Мэрия просит бишкекчан и гостей столицы бережно относиться к новогодним инсталляциям и уважать труд работников городских служб.