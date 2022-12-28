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Общество

Бишкексвет продолжает празднично оформлять столицу

Муниципальное предприятие «Бишкексвет» завершает праздничное оформление столицы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, работы идут на площади Ала-Тоо и центральных улицах.

«Бригада предприятия установила 23 новогодние конструкции в виде бокала по проспекту Чуй от улицы Панфилова до улицы Раззакова. Также идет монтаж инсталляций с оленями и снеговиком. По проспекту Чуй также установлены новогодние украшения», — сказали в муниципалитете.

Мэрия просит бишкекчан и гостей столицы бережно относиться к новогодним инсталляциям и уважать труд работников городских служб.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254560/
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