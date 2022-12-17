Массовые аресты. Али Шабдан просит финансово поддержать его семью

Активист Али Шабдан просит его семье оказать финансовую помощь. Письмо из СИЗО-1 опубликовали на его странице Facebook.
Он напомнил, что ему продлили срок содержания под стражей до 20 февраля 2023 года.
«У моей семьи трудности с финансами. Супруга не может работать, так как ребенок еще маленький, нанять няню тоже нет возможности. Я единственный кормилец. Прошу вас оказать материальную помощь. Уверен, в единстве мы придем к большим достижениям! Заранее всем спасибо», — говорится в письме.
Кто пожелает оказать помощь, могут перевести средства на электронные кошельки «Эльсом», «Мбанк» и «О!Деньги». Номер: 0705125312.
Отметим, активист Али Шабдан в числе заключенных, которые объявили голодовку.
Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.
С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.
Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.