Массовые аресты. Али Шабдан просит финансово поддержать его семью

Активист Али Шабдан просит его семье оказать финансовую помощь. Письмо из СИЗО-1 опубликовали на его странице Facebook.

Он напомнил, что ему продлили срок содержания под стражей до 20 февраля 2023 года.

«У моей семьи трудности с финансами. Супруга не может работать, так как ребенок еще маленький, нанять няню тоже нет возможности. Я единственный кормилец. Прошу вас оказать материальную помощь. Уверен, в единстве мы придем к большим достижениям! Заранее всем спасибо», — говорится в письме.

Фото Facebook. Обращение активиста Али Шабдана

Кто пожелает оказать помощь, могут перевести средства на электронные кошельки «Эльсом», «Мбанк» и «О!Деньги». Номер: 0705125312.

Отметим, активист Али Шабдан в числе заключенных, которые объявили голодовку.

Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.