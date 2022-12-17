04:09
USD 89.28
EUR 97.76
RUB 0.98
Общество
Сюжеты: Дела о захвате власти, Кемпир-Абадское водохранилище

Массовые аресты. Али Шабдан просит финансово поддержать его семью

Активист Али Шабдан просит его семье оказать финансовую помощь. Письмо из СИЗО-1 опубликовали на его странице Facebook.

Он напомнил, что ему продлили срок содержания под стражей до 20 февраля 2023 года.

«У моей семьи трудности с финансами. Супруга не может работать, так как ребенок еще маленький, нанять няню тоже нет возможности. Я единственный кормилец. Прошу вас оказать материальную помощь. Уверен, в единстве мы придем к большим достижениям! Заранее всем спасибо», — говорится в письме.

Facebook
Фото Facebook. Обращение активиста Али Шабдана

Кто пожелает оказать помощь, могут перевести средства на электронные кошельки «Эльсом», «Мбанк» и «О!Деньги». Номер: 0705125312.

Отметим, активист Али Шабдан в числе заключенных, которые объявили голодовку.

Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.

Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/253717/
просмотров: 7693
Версия для печати
Материалы по теме
Кемпир-Абад иши: шаардык сот абактагыларды камакта калтырды
Кемпир-Абад иши. Бектур Асановго операция жасалат
Кемпир-абадское дело. Бектуру Асанову проведут операцию
Кемпир-Абад иши. Айыпталуучулардын бири шашылыш операцияга муктаж
Кемпир-абадское дело. Один из обвиняемых нуждается в срочной операции
Кемпир-абадское дело. Адвокат обвиняемых прокомментировал слова Садыра Жапарова
Кемпир-абадское дело. Дипмиссиям направили обращение по заявлению президента
Активист Адилет Балтабай арестован по решению суда
Кемпир-абадское дело. Защита опротестовала продление ареста обвиняемых
Выступающего против изменения флага Афтандила Жоробекова задержали на два месяца
Популярные новости
Рождество Христово. Как и&nbsp;почему отмечают праздник Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;8&nbsp;января: снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 января: снег
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Нарушил границы. Мэрия Оша сносит ворота и&nbsp;забор дома Райымбека Матраимова Нарушил границы. Мэрия Оша сносит ворота и забор дома Райымбека Матраимова
Бизнес
АКЦИЯ &laquo;БЕЗЛИМИТ за&nbsp;550&nbsp;сомов&raquo;! Успей подключиться АКЦИЯ «БЕЗЛИМИТ за 550 сомов»! Успей подключиться
Чем запомнился юбилейный год Beeline? Чем запомнился юбилейный год Beeline?
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
10 января, среда
00:46
Бизнесмен Имамидин Ташов заявил о похищении и вымогательстве 100 миллионов сомов Бизнесмен Имамидин Ташов заявил о похищении и вымогател...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
9 января, вторник
23:42
В WhatsApp для Android появится функция обмена аудио во время видеозвонков
23:08
В Кыргызстане завершилась третья фаза менторской программы «Женщины в бизнесе»
22:46
В Южной Корее больше не будут есть собак. Принят закон о запрете
22:18
В техасском отеле произошел взрыв из-за утечки газа. Пострадали 20 человек
22:00
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам