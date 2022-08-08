9 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».
1Бишкек
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9.00-17.00 — улица Ахунбаева, 129.
2Таласская область
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9.00-17.00 — город Талас (улица Гагарина).
3Ошская область
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9.00-17.00 — город Ош (микрорайоны «Ак-Тилек», «Черемушки», улицы Моминова, Амир Тимур, Абдувалиева, Мирзаева, Юбилейная, Закирова, Абдыкадырова, Пролетарская, Пахта-Абад, Тоголока Молдо, Курчатова, Молдо Нияза, Санкт-Петербургская, Степная, Алиева, участок Дыйкан-Кыштак), сельская управа Ой-Тал.