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Общество

9 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1
Бишкек

  • 9.00-17.00 — улица Ахунбаева, 129.

2
Таласская область

  • 9.00-17.00 — город Талас (улица Гагарина).

3
Ошская область
  • 9.00-17.00 — город Ош (микрорайоны «Ак-Тилек», «Черемушки», улицы Моминова, Амир Тимур, Абдувалиева, Мирзаева, Юбилейная, Закирова, Абдыкадырова, Пролетарская, Пахта-Абад, Тоголока Молдо, Курчатова, Молдо Нияза, Санкт-Петербургская, Степная, Алиева, участок Дыйкан-Кыштак), сельская управа Ой-Тал.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241790/
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