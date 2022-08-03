Свалку у реки Аламедин расчистили, сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Отметим, ранее читатели 24.kg сообщили, что в реку Аламедин вываливали тонны строительного мусора. Экологи отреагировали на публикацию и наказали виновника.

По данным Минприроды, инспекторы выехали на указанное место и выяснили, что свалку на заднем дворе своего дома организовал местный житель.

Фото 24.kg. Берег реки Аламедин до и после очистки

С ним провели разъяснительную работу и заставили очистить территорию. Сейчас ситуацию контролирует Аламединский айыл окмоту.