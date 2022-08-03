12:50
USD 89.43
EUR 97.46
RUB 0.99
Общество

Свалку у реки Аламедин расчистили

Свалку у реки Аламедин расчистили, сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Отметим, ранее читатели 24.kg сообщили, что в реку Аламедин вываливали тонны строительного мусора. Экологи отреагировали на публикацию и наказали виновника.

По данным Минприроды, инспекторы выехали на указанное место и выяснили, что свалку на заднем дворе своего дома организовал местный житель.

24.kg
Фото 24.kg. Берег реки Аламедин до и после очистки

С ним провели разъяснительную работу и заставили очистить территорию. Сейчас ситуацию контролирует Аламединский айыл окмоту.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241427/
просмотров: 2916
Версия для печати
Материалы по теме
Масляная жижа. В микрорайоне «Аламедин-1» взяли пробы воды в канале
Масляная жижа. В микрорайоне «Аламедин-1» жалуются на загрязнение воды в канале
Вернуть платный въезд через экопост в Балыкчи предлагает депутат
На Иссык-Куле установили искусственные гнезда для водоплавающих птиц
Добыча нефрита в Чон-Кызыл-Суу. Навредит ли разработка месторождения экологии?
Борьба со смогом в Бишкеке: что успели сделать власти к холодам
Запущена кыргызскоязычная цифровая платформа по экологическому образованию
В Кыргызстане изучат воздействие свинца на здоровье детей
В Бишкеке стартовал экологический арт-фестиваль «АРТ ПРОСПЕКТ & ТРЭШ-5»
В Кыргызстане хотят увеличить штрафы за загрязнение озера Иссык-Куль
Популярные новости
В&nbsp;Китае произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толчки ощутил и&nbsp;Кыргызстан В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толчки ощутил и Кыргызстан
Как вы&nbsp;оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы&nbsp;24.kg Как вы оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы 24.kg
Как правильно держать орозо. Ответы на&nbsp;самые часто задаваемые вопросы Как правильно держать орозо. Ответы на самые часто задаваемые вопросы
Аренда автомобилей в&nbsp;Бишкеке. Компании, стоимость и&nbsp;условия Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
Бизнес
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
9 марта, суббота
12:43
Айсулуу Тыныбекова завоевала золото на турнире Yasar Dogu&Vehbi Emre Айсулуу Тыныбекова завоевала золото на турнире Yasar Do...
12:33
Кыргызстан и Китай реализовали совместный проект и открыли бондовую зону
12:00
Как правильно держать орозо. Ответы на самые часто задаваемые вопросы
11:36
В Техасе рухнул вертолет Нацгвардии США, погибло три человека
11:17
Четырех детей, пропавших в горах Иссык-Куля, нашли