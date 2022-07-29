Положение женщин вызывает тревогу. Чиновники не согласны с критикой активистов

Ситуация с безопасностью женщин и детей в стране ухудшается. Об этом заявили представители 38 неправительственных организаций и обратились с проблемой к президенту Садыру Жапарову.

Они отметили, что женщины и девочки в повестке работы кабмина остались позади. Страна два года живет без ориентиров гендерного развития — не утверждены разработанная Национальная стратегия по достижению гендерного равенства и национальный план к ней.

Министерство труда, социального обеспечения и миграции обещало выделить 500 штатных единиц соцработников для организации профилактики семейного насилия во всех районах страны. Однако до настоящего времени этот вопрос не решен.

Не действуют коррекционные программы для лиц, совершивших семейное насилие, как это предусмотрено Законом «Об охране и защите от семейного насилия».

Чиновники профильного ведомства с критикой не согласились. В Минтруда напомнили, что с 1994 года Кыргызстан является участником Конвенции по правам ребенка, с 1996 года — Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Конституцией и страновыми стратегическими документами устанавливаются права женщин и детей и ответственность государства по обеспечению их безопасности.

«С конца прошлого года по инициативе министерства в республике впервые были созданы местные комитеты по охране и защите от семейного насилия. В их состав входят сотрудники госорганов на местах, члены местного сообщества и представители гражданского общества. Задача комитетов совместными усилиями предотвращать семейное насилие, нарушение прав женщин, детей, пожилых и недееспособных граждан. В стране работают 693 инспектора по делам несовершеннолетних, в задачи которых входит профилактика насилия в отношении детей, помощь детям, пострадавшим от насилия. На уровне мэрий и местных администраций работают комиссии по делам детей, которые рассматривают любые ситуации, связанные с нарушением прав ребенка», — подчеркнули в Минтруда.

В ведомстве уведомили, что с начала 2022 года проведено 105 тысяч подворных обследований, выявленные дети, оставшиеся без опеки родителей, взяты на контроль. Выявлено около 3 тысяч детей, нуждающихся в помощи, более 85 процентам помогли преодолеть трудную жизненную ситуацию, по остальным работа продолжается.

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«Количество детей, которых вывели из трудной ситуации, на треть больше, чем в первом полугодии прошлого года. Учитывая, насколько важно семейное воспитание, в текущем году количество приемных (фостерных семей) было увеличено более чем на 32 процента. Это увеличило количество детей, которые воспитываются в семье, на 25 процента», — говорится в сообщении.

Чиновники считают, что правозащитники, требующие незамедлительно принять меры по утверждению стратегических документов и планов в сфере гендерного равенства и реформ, несправедливы.

Они добавили, что в целях защиты детства разработаны программа кабмина по защите детей на 2022- 2026 годы и план его реализации, а также план по профилактике ранних браков. Документы проходят согласование.

В целях защиты прав женщин и девочек была разработана национальная стратегия по достижению гендерного равенства до 2030 года. Проект документа прошел стадии обсуждения и внесен на рассмотрение кабмина.

Утвержден также состав национального совета по гендерному развитию и готовится повестка дня первого заседания. Параллельно межведомственная рабочая группа разрабатывает план реализации заключительных замечаний Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин по пятому периодическому докладу Кыргызстана.

В Минтруда также назвали недостоверными сведения, что в стране действует всего лишь один муниципальный кризисный центр для женщин, пострадавших от семейного насилия. По данным чиновников, с 2018 году через государственный социальный заказ выделяются средства кризисным центрам, которые предоставляют убежище пострадавшим от насилия женщинам. За четыре года из госбюджета было выделено свыше 10,4 миллиона сомов 20 выигравшим конкурс кризисным центрам.

Заявление НПО, что в стране не действуют коррекционные программы для лиц, совершивших семейное насилие, как это предусмотрено Законом «Об охране и защите от семейного насилия», в Минтруда также назвали безосновательным.