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Общество

29 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.30-12.00 — микрорайон «Тунгуч», 75-80;
  • 9.30-18.00 — отрезок улицы Фере;
  • 11.00-16.00 — 7-й микрорайон, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 33;
  • 9.30-16.00 — 10-й микрорайон, 36-38;
  • 9.00-15.00 — улицы Абдрахманова, 133, 135, Байтика Баатыра, 129, Усенбаева, 68, Московская, 69;
  • 9.30-17.00 — 4-й микрорайон, 23;
  • 9.00-18.00 — микрорайон «Джал-23», жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Арча-Бешик, Масалиева), «Колмо» (улицы Кулиева, Максат, Мыскал, Тендик, Тынчтык, Умут);
  • 9.00-14.00 — отрезки улиц Абдраева, Месароша, Арзамасской, проспекта Дэн Сяопина;
  • 9.00-17.00 — улицы Тыныстанова, 64/1, жилмассивы «Нур», «Калыс-Ордо»;
  • 9.00-17.30 — жилмассив «Аска-Таш» (улицы Аска-Таш, Сад, Семетей, переулок Кеминский);
  • 12.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Коллекторная, Луговая, Чагая, переулок Коллекторный).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Садовое (улицы Учхозская, 8 Марта), Дачное (улицы Шевченко, Рыбака, Новая, Ленина, 40 лет Победы, Чехова, Строительная, Жукова, Северная, Ломоносова, Восточная, Береговая), Кашка-Суу (улицы Лесхоз, Эркин, Медерова, Достук, Озгоруш, Ала-Арчинская), Байтик (улицы Новостройка, Эшмамбета, Суюмбаева, Раимбекова, Ала-Арчинская, Береговая, Дружбы, Сейтека, Байтик, переулок Молодежный, жилмассив «Ынтымак»), Бир-Булак, Кырман (улицы Айбек-Ата, Ынтымак), Лебединовка (проспекты Ленина, Победы, улицы Мичурина, Токмакская, 22 га, Бокомбаева, Манаса, Нарынская, Таласская, Угловая, Чуйская, Колхозная, Калинина, Каджи-Сайская, Кирова, Луганская, Чапаева, Кузнечная, Ошская, Родниковая, Тянь-Шанская, Узгенская, Восточная, Загорская, переулок Школьный), Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Подгорная);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-16.00 — село Манас (улицы Дружба, Пушкина, Ломоносова, Радиоцентральная, Авиагородок, Южная, Новая, Высоцкого, Спортивная, Проектируемая, Черемушки), Сокулук (улицы Краснодарская, Заречная);
  • 9.00-17.00 — село Национальное (улицы Ключевая-1, Московская, Садовая, Новая), Панфилова (улица Линейная), Сокулук (улица Кайназаровой), Новопавловка (улицы Ынтымак, Алтын-Ордо, Проектируемая);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Терт-Куль (улица Шевченко), Предтеченка, Александровка (улица Ленина);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Каинды (улицы Ленинградская, 5-7, Кривенко, Советская, Первомайская, Пограничная, Сенобаза, Чуйская, Осмонова, Ленина);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Куйбышева, Ленинградская, Садовая, Пушкина, 24, 26), село Петропавловка (улицы Луговая, Бедного);

Кантский РЭС

  • 9.00-15.00 — село Милянфан;
  • 8.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Алма-Атинская, Чеченова, Набережная);
  • 8.00-18.00 — город Кант (улицы Алиева, Зубкова);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Ивановка (улицы Советская, Пионерская, Почтовая), Рот-Фронт (улица Подгорная);

Токмакский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Токмак (улицы Пролетарская, Шамсинская, Казахстанская);

Чуйский РЭС

  • 9.00-16.00 — село Чуй (улицы Октябрьская, Карла Маркса);
  • 12.00-14.00 — село Ак-Бешим, Арал, Заказник;

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кемин (восточная зона), села Бообек (улица Жаны-Чек), Каинды (улица Токомбаева).
3
Таласская область
  • 9.00-17.00 — город Талас (улицы Манаса, Тельмана, Степная, Кирова, Горгаз), села Кок-Ой, Чат-Базар, Аманбаева, Кок-Сай, Чымгент, Талас.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240910/
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