02:56
USD 89.42
EUR 96.93
RUB 0.98
Общество

С начала 2022 года более 10 тысяч кыргызстанцев получили гражданство России

За шесть месяцев 2022 года 10 тысяч 632 кыргызстанца получили гражданство России. Об этом сообщает МВД РФ.

По его данным, за полгода гражданство России приобрели 121 тысяча 89 жителей постсоветских стран Центральной Азии.

Больше всего подают заявку на получение подданства РФ граждане Таджикистана. За первое полугодие 74 тысячи 162 из них стали россиянами. На втором месте казахстанцы — 21 тысяча 647, на третьем узбекистанцы — 13 тысяч, кыргызстанцы — 10 тысяч 632, туркменистанцы — 1 тысяча 549.

Вид на жительство в России имеют 109 тысяч 593 таджикистанца, 78 тысяч 705 узбекистанцев, 44 тысячи 856 казахстанцев, 14 тысяч 137 кыргызстанцев и 3 тысячи 775 туркменистанцев.

По сведениям МВД РФ, на миграционном учете состоят 516 тысяч 729 кыргызстанцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240841/
просмотров: 3140
Версия для печати
Материалы по теме
Российская платежная система «Мир» под санкцией. Как быть кыргызским мигрантам
Закон об иноагентах. Инициатива может коснуться трудовых мигрантов — депутат
Более 3 тысяч кыргызстанцев отправят работать в Южную Корею в 2024 году
Reuters: Предложение Путина о прекращении огня в Украине отвергнуто США
Писатель Борис Акунин заочно арестован в России по делу о призывах к терроризму
Осужденные в России 994 кыргызстанца отказались от экстрадиции на родину
В Кыргызстан приехала делегация из России. Что обсуждали
Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком
За три года Россия помогла Кыргызстану на $5 миллионов
Кыргызстанец, осужденный за участие в войне в Украине, отпущен под пробацию
Популярные новости
Надо&nbsp;ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос Надо ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос
Дождались тепла. Бишкек ожидает плюсовая температура, но&nbsp;снег еще будет Дождались тепла. Бишкек ожидает плюсовая температура, но снег еще будет
Счетчики воды. Как на&nbsp;простых бишкекчан хотят переложить проблему их&nbsp;установки Счетчики воды. Как на простых бишкекчан хотят переложить проблему их установки
Как вы&nbsp;оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы&nbsp;24.kg Как вы оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы 24.kg
Бизнес
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
2 марта, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg отмечает сегодня свое восемнадцатилетие
1 марта, пятница
23:43
Компания Samsung представила смартфон-браслет
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
22:43
Не успев выйти из тюрьмы, украл дорогой телефон. В Бишкеке задержан барсеточник
22:20
В Бишкеке сгорела иномарка BMW X7
22:00
Все схемы движения троллейбусов в Бишкеке