С начала 2022 года более 10 тысяч кыргызстанцев получили гражданство России

За шесть месяцев 2022 года 10 тысяч 632 кыргызстанца получили гражданство России. Об этом сообщает МВД РФ.

По его данным, за полгода гражданство России приобрели 121 тысяча 89 жителей постсоветских стран Центральной Азии.

Больше всего подают заявку на получение подданства РФ граждане Таджикистана. За первое полугодие 74 тысячи 162 из них стали россиянами. На втором месте казахстанцы — 21 тысяча 647, на третьем узбекистанцы — 13 тысяч, кыргызстанцы — 10 тысяч 632, туркменистанцы — 1 тысяча 549.

Вид на жительство в России имеют 109 тысяч 593 таджикистанца, 78 тысяч 705 узбекистанцев, 44 тысячи 856 казахстанцев, 14 тысяч 137 кыргызстанцев и 3 тысячи 775 туркменистанцев.

По сведениям МВД РФ, на миграционном учете состоят 516 тысяч 729 кыргызстанцев.