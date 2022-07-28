Власть не хочет диалога. Концепция информационной политики отправилась в корзину

Министерство юстиции отклонило концепцию информационной политики, в основе которой лежат паритетность сотрудничества между госорганами и СМИ, поддержка свободы слова и реформирование государственных изданий.

В Минюсте посчитали документ нерабочим и вернули инициатору — Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики на доработку.

Концепция предусматривала введение моратория на принятие законов, направленных против свободы слова.

Эксперты расценили отказ утверждать документ как очередную атаку на независимые СМИ.

Картина маслом

Идея разработать концепцию информационной политики возникла не спонтанно. В Минкульте, по словам главы департамента информации и массовых коммуникаций Салкын Сарногоевой, осознают, что власти и медиасектор никак не могут найти общий язык. Причина отчасти в том, что чиновники не умеют адекватно воспринимать критику.

Отсутствие конструктивного диалога влечет за собой попытки заткнуть рот неугодным журналистам и блогерам. За примерами далеко ходить не надо.

Читайте по теме Не множить боль. Почему чиновников и депутатов раздражают журналисты

Четыре уголовных дела возбудили на журналиста Болота Темирова. Он связывает такой демонстративный прессинг с расследованием, в котором фигурирует компания сына председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева Таймураса — победительница нескольких тендеров в Джалал-Абаде. Кроме того, команда Temirov Live выпустила материал о топливном бизнесе семьи главы спецслужб.

На допросе в УВД Ленинского района Бишкека побывала руководитель радио «Азаттык» Айзада Касмалиева. Ее вызвали из-за заявления бывшего депутата парламента Равшана Джеенбекова о внешнем долге страны.

По данным правоохранительных органов, оппозиционный политик опирался на информацию, опубликованную в некоторых СМИ, в том числе на ленте «Азаттыка». Следователь Тилек Мамытов пояснил, что уголовное дело не возбуждалось, идет сбор данных. На допрос сходил и редактор Kloop Ислам Розиев.

Разжигание межнациональной розни инкриминируют блогеру Айжан Мырсан.

Как пояснили в УВД Октябрьского района Бишкека, 16 марта при мониторинге интернет-пространства в социальной сети TikTok был выявлен аккаунт @rinat_usupbaev. На странице была размещена видеозапись Айжан Мырсан. В ней эксперты усмотрели элементы межнациональной вражды и пропаганду «неполноценности граждан по признаку их отношения к национальности».

Фигурантом уголовного дела о призыве к массовым беспорядкам стал блогер Адилет Али Мыктыбек (Адилет Балтабай). Он выступал против легализации казино и проводил митинги. Предъявленные ему обвинения считает абсурдными и называет политическим заказом.

Под следствие попадают не только отдельные представители медиа, но и целые СМИ.

В начале марта за публикацию заявления экс-главы КНБ Казахстана директор Next TV Таалайбек Дуйшенбиев был водворен в СИЗО ГКНБ. Его обвинили в разжигании межнациональной вражды. Офис Next TV опечатали, оборудование вывезли, прокуратура потребовала закрыть телеканал.

Первомайский районный суд Бишкека, рассмотрев ходатайство Генпрокуратуры о прекращении вещания Next TV в Кыргызстане, постановил удовлетворить его частично. Ресурс не лишают выхода в эфир, но перепечатку Фемида признала экстремистской. Верховный суд поддержал решение первой инстанции.

В феврале Генпрокуратура возбудила дело в отношении Kaktus.media по статье «Пропаганда войны». Поводом послужила перепечатанная с таджикского новостного сайта информация. Она появилась на ленте в момент обострения конфликта на кыргызско-таджикской границе. В мае дело прекратили за отсутствием состава преступления.

Все эти факты свидетельствуют о том, что ситуация со свободой слова в Кыргызстане ухудшается. Это подтверждают и неутешительные отчеты международных экспертов. Если бы концепция информационной политики была принята, положение дел не было бы столь удручающим.

Что дальше

В медиасообществе убеждены: концепцию отправили под сукно специально. Иначе бы скандальный Закон «О защите от недостоверной (ложной) информации» теперь уже экс-депутата Гульшат Асылбаевой не прошел.

Этот документ представляет непосредственную угрозу как свободным медиа, так и пользователям соцсетей, которые высказывают свое мнение о происходящем в стране. Министр культуры Азамат Жаманкулов рассказал, что в профильное ведомство поступила первая жалоба на публикацию в кыргызском сегменте интернета.

Читайте по теме Чтобы не критиковали. Закон о противодействии экстремизму направлен против СМИ

По словам чиновника, он не может сейчас сказать, от кого именно и на какой конкретно пост, но заявление есть.

«Мы пока не знаем, как будем технически исполнять постановление по реализации Закона «О защите от недостоверной и ложной информации». За техническую часть отвечает Министерство цифрового развития. Жалобу мы направим им», — сказал он.

Азамат Жаманкулов признался, что механизмов блокировки сайта или снятия неугодного материала пока нет.

Несмотря на то, что драконовскую инициативу Гульшат Асылбаевой, как и прогнозировали эксперты, невозможно применить на практике, Минюст не признает ее утратившей силу.

Более того, копилка сомнительных предложений пополнилась еще и законопроектом о противодействии экстремизму, инициированным МВД. Он уже внесен в парламент.

Первоначальный вариант документа раскритиковали юристы правозащитного движения «Бир дуйно Кыргызстан» и Института Медиа Полиси.

Эксперты потребовали отозвать скандальный проект и доработать. В МВД согласились учесть замечания.

Однако и в обновленной редакции обнаружились опасные для журналистов нормы.

В целом разработчики учли требования медиаэкспертов и исключили из документа размытые и непонятные формулировки: «экстремизм» и «идеология экстремизма». Конкретизировали понятие «экстремистская деятельность».

Взамен появились другие, не менее тревожные статьи. К примеру, пункт о «вне экспертной организации» или вынесение предостережения. В случае неисполнения, СМИ предлагают блокировать. То, что Жогорку Кенеш одобрит этот проект закон от МВД сомнений не вызывает.

Выхода нет?

Как журналистам защититься от нападок и противостоять принятию дискриминационных законов, когда власти играют не по правилам? Ответа на этот вопрос нет. Концепция информационной политики, на которую так надеялись медиа, «ушла в корзину». Она как раз и предписывала запрет для государства вмешиваться в деятельность СМИ и ограничивать свободу слова. В ней также говорилось о запрете законопроектов, направленных на ущемление медиасектора.

Концепция предполагала защиту информационного суверенитета и развитие национального контента через внедрение госзаказа.

Но кабмину эти предложения показались слишком обременительными для бюджета. Против выступили и руководители бюджетных СМИ. Минкульту и разработчикам не удалось сломать стереотипы и убедить, насколько важна информационная безопасность.

Читайте по теме Когда свобода слова пустой звук для окружения Садыра Жапарова

Власти не хотят диалога с масс-медиа. Продолжают обвинять во всех бедах журналистов. Не пришло понимание и того, что критика в СМИ — это те самые подсказки для обитателей Старой площади, с помощью которых можно и нужно исправить свои ошибки. Но пока чиновники будут искать в материалах СМИ не собственные промахи и разгильдяйство, а «вселенский заговор», продуктивного разговора не получится.

Любая попытка заткнуть журналистов заканчивается для власти плохо. За примерами ходить далеко не нужно. Достаточно вспомнить всех предыдущих руководителей страны.