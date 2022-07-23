В мэрии Бишкека напомнили, какие улицы закрыты на ремонт

В Бишкеке на ремонт закрыто 17 улиц. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, на них работы ведутся в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» за счет гранта КНР.

Закрыты отрезки улиц: Карасаева от Юнусалиева до Карадарьинской;

Фрунзе от Гагарина до Ахунбаева в жилом массиве «Ак-Орго»;

Маликова от Гагарина до Толстого;

Интергельпо от Кенсуйской до Дэн Сяопина;

Гидростроителей от Курманжан Датки до Аул со строительством моста через реку Аламедин в жилмассиве «Эне-Сай»;

Жайыла Баатыра от Чортекова до Алыкулова в жилмассиве «Арча-Бешик»;

Шералиева от № 18 до Северной в жилмассиве «Арча-Бешик»;

Эр-Тайлак от улицы Арча-Бешик до Репина в жилмассиве «Арча-Бешик»;

Кулатова от Фатьянова до Байтика Баатыра;

Садыбакасова от Эр-Тайлак до Абдрахманова в жилмассиве «Арча-Бешик»;

Чуй от Ауэзова до конца жилмассива «Учкун»;

Джантошева от Жукеева-Пудовкина до Карадарьинской;

Кропоткина от Ахунбаева до Скрябина;

Панфилова от Медерова до Ахунбаева со строительством моста через ВБЧК;

Скрябина от Байтика Баатыра до Карадарьинской;

Орозбекова от Туголбая Аты до Боконбаева;

Матросова от Карасаева до Медерова.

В ближайшее время в планах мэрии закрыть отрезки еще трех улиц: Суванбердиева (от Жукеева- Пудовкина до Карадарьинской), Туголбая Аты (от Ибраимова до Айтматова), Бектенова (от Койбагарова до Скрябина).

Мэрия столицы приносит извинения за причиненные неудобства и просит заранее планировать маршрут.