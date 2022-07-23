В мэрии Бишкека напомнили, какие улицы закрыты на ремонт

В Бишкеке на ремонт закрыто 17 улиц. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.
По ее данным, на них работы ведутся в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» за счет гранта КНР.
Закрыты отрезки улиц:
- Карасаева от Юнусалиева до Карадарьинской;
- Фрунзе от Гагарина до Ахунбаева в жилом массиве «Ак-Орго»;
- Маликова от Гагарина до Толстого;
- Интергельпо от Кенсуйской до Дэн Сяопина;
- Гидростроителей от Курманжан Датки до Аул со строительством моста через реку Аламедин в жилмассиве «Эне-Сай»;
- Жайыла Баатыра от Чортекова до Алыкулова в жилмассиве «Арча-Бешик»;
- Шералиева от № 18 до Северной в жилмассиве «Арча-Бешик»;
- Эр-Тайлак от улицы Арча-Бешик до Репина в жилмассиве «Арча-Бешик»;
- Кулатова от Фатьянова до Байтика Баатыра;
- Садыбакасова от Эр-Тайлак до Абдрахманова в жилмассиве «Арча-Бешик»;
- Чуй от Ауэзова до конца жилмассива «Учкун»;
- Джантошева от Жукеева-Пудовкина до Карадарьинской;
- Кропоткина от Ахунбаева до Скрябина;
- Панфилова от Медерова до Ахунбаева со строительством моста через ВБЧК;
- Скрябина от Байтика Баатыра до Карадарьинской;
- Орозбекова от Туголбая Аты до Боконбаева;
- Матросова от Карасаева до Медерова.
В ближайшее время в планах мэрии закрыть отрезки еще трех улиц: Суванбердиева (от Жукеева- Пудовкина до Карадарьинской), Туголбая Аты (от Ибраимова до Айтматова), Бектенова (от Койбагарова до Скрябина).
Мэрия столицы приносит извинения за причиненные неудобства и просит заранее планировать маршрут.