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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

В мэрии Бишкека напомнили, какие улицы закрыты на ремонт

В Бишкеке на ремонт закрыто 17 улиц. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, на них работы ведутся в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» за счет гранта КНР.

Закрыты отрезки улиц:

  • Карасаева от Юнусалиева до Карадарьинской;
  • Фрунзе от Гагарина до Ахунбаева в жилом массиве «Ак-Орго»;
  • Маликова от Гагарина до Толстого;
  • Интергельпо от Кенсуйской до Дэн Сяопина;
  • Гидростроителей от Курманжан Датки до Аул со строительством моста через реку Аламедин в жилмассиве «Эне-Сай»;
  • Жайыла Баатыра от Чортекова до Алыкулова в жилмассиве «Арча-Бешик»;
  • Шералиева от № 18 до Северной в жилмассиве «Арча-Бешик»;
  • Эр-Тайлак от улицы Арча-Бешик до Репина в жилмассиве «Арча-Бешик»;
  • Кулатова от Фатьянова до Байтика Баатыра;
  • Садыбакасова от Эр-Тайлак до Абдрахманова в жилмассиве «Арча-Бешик»;
  • Чуй от Ауэзова до конца жилмассива «Учкун»;
  • Джантошева от Жукеева-Пудовкина до Карадарьинской;
  • Кропоткина от Ахунбаева до Скрябина;
  • Панфилова от Медерова до Ахунбаева со строительством моста через ВБЧК;
  • Скрябина от Байтика Баатыра до Карадарьинской;
  • Орозбекова от Туголбая Аты до Боконбаева;
  • Матросова от Карасаева до Медерова.

В ближайшее время в планах мэрии закрыть отрезки еще трех улиц: Суванбердиева (от Жукеева- Пудовкина до Карадарьинской), Туголбая Аты (от Ибраимова до Айтматова), Бектенова (от Койбагарова до Скрябина).

Мэрия столицы приносит извинения за причиненные неудобства и просит заранее планировать маршрут.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240399/
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