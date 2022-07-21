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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Дело главы Next TV. Таалай Дуйшенбиев не признает себя виновным

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается уголовное дело в отношении генерального директора Next TV Таалая Дуйшенбиева. 

Сегодня состоялось первое заседание суда. Представитель гособвинения зачитал обвинительный акт. После чего судья спросил у подсудимого, признает ли он вину. Таалай Дуйшенбиев ответил, что не признает себя виновным. 

Таалаю Дуйшенбиеву предъявлено обвинение по статье 330 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной и межрегиональной вражды (розни)» за публикации в Facebook и Instagram.

По версии следствия, телеканал, используя ресурсы в соцсетях, распространяет ложную информацию о якобы достигнутой договоренности об оказании Кыргызстаном военной помощи России в ходе спецоперации в Украине. В качестве источника СМИ сослалось на бывшего руководителя КНБ Казахстана.

Напомним, 3 марта задержан и водворен на два месяца в СИЗО ГКНБ директор телеканала Next TV Таалай Дуйшенбиев.

Фонд расследовательской журналистики призвал прекратить давление на СМИ. Омбудсмен попросил ГКНБ и судебные органы уважать свободу журналистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240283/
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