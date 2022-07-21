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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

В Бишкеке прошел одиночный митинг против президента Таджикистана

Активист Ондуруш Токтонасыров провел одиночный пикет на площади Ала-Тоо в Бишкеке против президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Отметим, глава соседнего государства участвовал на 4-й Консультативной встрече глав стран Центральной Азии, прошедшей в Чолпон-Ате.

«До вчерашнего дня думал, что Эмомали Рахмон не придет на встречу президентов в Чолпон-Ате. Он же всему миру прославился как военный агрессор. 36 человек погибли из-за него. Думал совесть не позволит. Но он приехал. Я сделал бата, чтобы его политическая карьера прекратилась», — прокомментировал акцию протеста 24.kg Ондуруш Токтонасыров.

Первая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла в Нур-Султане (2018), вторая — в Ташкенте (2019). В 2020-м саммит планировалось провести в Кыргызстане, но из-за пандемии коронавируса его отложили на год, и в августе 2021-го Туркменистан принимал соседей у себя.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240269/
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