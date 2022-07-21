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Общество

Журналисты выяснили, кто купил двухэтажный дом Садыра Жапарова

Дом президента Садыра Жапарова купила женщина, связанная с родственниками Арзыбека Бурканова. Об этом говорится в расследовании Temirov Live.

Отметим, двухэтажный дом Садыра Жапарова продали со второй попытки в апреле за 28 миллионов 50 тысяч сомов. Тогда покупатель пожелал сохранить анонимность.

По данным сайта кадастровой системы, президентский особняк купила Гулнара Омурбековна Таракулова. Она числится в учредителях партии «Ала-Тоо — кыргыз жери». В 2021 году в составе этой партии в Баткенский городской кенеш выдвинулся родственник Арзыбека Бурканова Иманназар Бурканов.

Среди учредителей политорганизации также значится директор строительной компании «Евразия Строй-Сервис» Ильиязбек Апызов. Отметим, последний в 2020 году внес в избирательный фонд тогда еще кандидата в президенты Садыра Жапарова 5 миллионов сомов.

Из вышесказанного авторы расследования сделали вывод, что Гулнара Таракулова связана с Буркановыми через партию «Ала-Тоо — кыргыз жери». У нее на странице Facebook в друзьях можно увидеть членов семейства Буркановых.

Садыр Жапаров передал свой жилой дом ГИК 30 сентября 2021 года. По словам главы государства, этот дом его семья приобрела еще в 2005-м. Позже, в 2010-х годах, переехав в другое место, дом функционировал как детский сад. Садыр Жапаров отмечал, что цель его акции — улучшить рынок индивидуального жилья, тем самым помочь ОАО «Государственная ипотечная компания» с обеспечением нуждающихся жильем в рамках новой государственной жилищной программы «Мой дом — 2021-2026».

30 ноября госкомпания выставила на продажу переданный дом президента. Как сообщили в ГИК, средства, поступившие от его продажи, пойдут на выкуп готового жилья. Стартовая цена была 33 миллиона 700 тысяч сомов. Но дом никто не купил. 

20 января компания выставила на повторный открытый аукцион двухэтажный дом, снизив стоимость до 28 миллионов 46 тысяч 800 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240259/
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