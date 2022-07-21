Школьники из Кыргызстана завоевали медали на международной олимпиаде по химии

Два школьника из Кыргызстана завоевали бронзовые медали на международной олимпиаде по химии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, олимпиада прошла в онлайн-формате. В ней приняли участие более 300 школьников из 84 стран мира.

«Каждое государство представляют по четверо ребят, в том числе из Кыргызстана. Выпускник 11-го класса Иссык-Кульского лицея имени Кусеина Карасаева Азамат Саламатов и ученик Токмакского лицея имени Жусупа Баласагына Иван Решетников завоевали бронзовые медали», — отметили в ведомстве.

Международная олимпиада по химии проводится с 1968 года для школьников не старше 20 лет. Организатором состязания выступал Китай.