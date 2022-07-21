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Общество

В Караколе хотят построить культурный центр на 2 тысячи мест. Выбирают эскиз

В Караколе хотят построить культурный центр. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области.

Отмечается, что инициатива принадлежит полпреду Алтынбеку Сулайманову. Объект рассчитан на 2 тысячи человек. Он будет построен на улице Карасаева и займет площадь в 4 гектара.

В здании будут проводить не только культурные и спортивные мероприятия, в нем также оборудуют конференц-зал, библиотеку, кофейню, детскую площадку и другие зоны.

20 июля комиссия обсудила эскизы культурного центра, представленные на конкурсе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240222/
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