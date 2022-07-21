Улицу Джунусалиева в Бишкеке открыли для проезда. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, открыт отрезок от улицы Гагарина до улицы Ахунбаева.

«На участке протяженностью 800 метров провели полную реконструкцию с расширением проезжей части до 9 метров, обустройством тротуаров и ирригационной системы, нанесением дорожной разметки и установкой дорожных знаков», — отметили в муниципалитете.

Реконструкцию провели в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека», реализуемого за счет гранта КНР.