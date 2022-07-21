Телескоп «Джеймс Уэбб» сделал снимок спиральной галактики в созвездии Рыб. На новом изображении, которое получено с этого космического телескопа, запечатлена галактика M 74 (или NGC 628) в среднем инфракрасном диапазоне. Снимки опубликовало NASA.

Он больше напоминает психоделический водоворот из экранной заставки компьютера, чем спиральную галактику.

Фото NASA

«Изображение галактики NGC 628 очень похоже на то, как выглядит наш Млечный Путь извне», — прокомментировал снимок в Twitter астроном из Центра космического рассвета в Институте Нильса Бора Копенгагенского университета Габриэль Браммер.

Новое изображение галактики Мессье 74 (или NGC 628), иногда называемой галактикой-призраком, обеспечивает беспрецедентную детализацию ее внутренней структуры, которая наблюдается уже более двух столетий.

Эксперт по обработке космических снимков Джуди Шмидт также опубликовала не менее впечатляющее изображение М74. Различные используемые фильтры четко показывают цветной «скелет» галактики с загадочным светлым центром в ее центре.

Фото NASA

Качество этих изображений обусловлено не только производительностью телескопа Джеймс Уэбб. Как объяснил Габриэль Браммер: «Каким бы замечательным ни был телескоп [Джеймс Уэбб], мы также внесли аналогичные улучшения в технологию обработки и распространения данных, чтобы любой человек, от астрономов до неспециалистов, мог изучать подобные данные».