Десять кыргызстанцев отправятся на лечение в Южную Корею по инициативе Министерства образования и науки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, сегодня министр образования Алмазбек Бейшеналиев встретился с представителями медицинского центра «Донгсан» университета Кемен (Республика Корея) и обсудил вопросы сотрудничества в сфере медицинского образования.

В ведомстве отметили, что в рамках меморандума о сотрудничестве Кыргызского национального университета и университета Кемен в КР направлены доктора медицинского центра «Донгсан». Они осмотрели детей и женщин с врожденными пороками сердца, врожденной левосторонней расщелиной верхней губы и неба.

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«Мы придаем большое значение университетским больницам. В июне правительство передало две больницы вузам: Ошскому государственному университету — Ошскую городскую больницу, а Кыргызской государственной медицинской академии — Национальный центр онкологии и гематологии и Республиканский диагностический центр», — сказал Алмазбек Бейшеналиев.

Директор департамента по международному сотрудничеству медицинского центра «Донгсан» Сон Дэ Гу выразил готовность к партнерству, оказать содействие в образовательных программах, усовершенствовании подготовки специалистов.