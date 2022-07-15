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Общество

Нацбанк приостановил лицензии еще четырех обменок в Бишкеке

Деятельность еще четырех обменных бюро в Бишкеке приостановлена. Такое решение принял Национальный банк.

Как поясняет регулятор, за нарушение требований законодательства КР и нормативных правовых актов НБ КР.

С 15 по 29 июля 2022 года включительно приостановлена лицензия:

  • обменного бюро ОсОО «Арена кей джи», улица Боконбаева, 95, помещение 1;
  • обменного бюро ОсОО «Брент моней», улица Абдрахманова, 119, помещение 11;
  • обменного бюро ОсОО «Усман Финанс», улица Абдрахманова, 144.

С 15 по 21 июля 2022 года включительно:

  • обменного бюро ОсОО «Капитал Прогресс», улица Абдрахманова, 150/20.

Ранее Нацбанк приостановил лицензии еще трех обменок в столице.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239716/
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