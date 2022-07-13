Абсурдные обвинения. Адвокат о деле экс-помощницы Алымкадыра Бейшеналиева

Обвинения, предъявленные бывшей помощнице министра здравоохранения Мээрим Тилековой, абсурдны. Об этом написал в Facebook адвокат Кайсын Абакиров, который также защищает главу Минздрава.

Отметим, Мээрим Тилекову обвиняют в вымогательстве взятки. Юрист недоумевает, как денежные средства, добровольно собранные коллективом медицинских учреждений Иссык-Кульской области для празднования Международного дня медицинской сестры 12 мая, могли стать предметом вымогательства.

Это уголовное дело находится в производстве следственного отдела управления ГКНБ по Иссык-Кульской области. По версии следствия, координатор Иссык-Кульского областного управления Центра семейной медицины Бермет Жайлымышева требовала от всех сотрудников и руководителей районных медицинских учреждений от 1,5 до 5 тысяч сомов на проведение торжества.

В результате адвокатского расследования установлено, что в уголовном деле отсутствует событие преступления: медики подтвердили, что для участия в мероприятии по случаю Международного дня медицинской сестры 12 мая в кафе «Жетиген» села Барскоон они добровольно собирали деньги, и не 5 тысяч, а по 1 тысяче 200 сомов. В эту сумму входили первое и второе блюдо, пять видов салатов, курица, рыба, сладости, напитки, фрукты, мясо и бешбармак.

«Получается, что следователи Иссык-Кульской области добровольный сбор денег, посвященный Международному дню медицинской сестры, превратили в факт вымогательства взятки.

Но события преступления нет, и Мээрим Тилекова должна быть немедленно освобождена», — сказал Кайсын Абакиров.

Напомним, Генеральная прокуратура возбудила всего семь уголовных дел в отношении министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева. Одно уголовное дело возбуждено по статье о коррупции, два — о вымогательстве взятки и четыре — по статьям о злоупотреблении должностным положением и заключении заведомо невыгодного контракта.

Помимо главы ведомства, в рамках дела о коррупции при закупке вакцин от COVID-19 были задержаны заместитель министра Улук-Бек Бектурганов, директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова, заведующий отделом лекарственных средств и медицинских изделий Султан Сатарбеков и его помощница Мээрим Тилекова. Позже главу Минздрава, его бывшего заместителя и директора Республиканского центра иммунопрофилактики суд отпустил под домашний арест.