08:53
USD 89.43
EUR 95.96
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Абсурдные обвинения. Адвокат о деле экс-помощницы Алымкадыра Бейшеналиева

Обвинения, предъявленные бывшей помощнице министра здравоохранения Мээрим Тилековой, абсурдны. Об этом написал в Facebook адвокат Кайсын Абакиров, который также защищает главу Минздрава.

Отметим, Мээрим Тилекову обвиняют в вымогательстве взятки. Юрист недоумевает, как денежные средства, добровольно собранные коллективом медицинских учреждений Иссык-Кульской области для празднования Международного дня медицинской сестры 12 мая, могли стать предметом вымогательства.

Это уголовное дело находится в производстве следственного отдела управления ГКНБ по Иссык-Кульской области. По версии следствия, координатор Иссык-Кульского областного управления Центра семейной медицины Бермет Жайлымышева требовала от всех сотрудников и руководителей районных медицинских учреждений от 1,5 до 5 тысяч сомов на проведение торжества.

В результате адвокатского расследования установлено, что в уголовном деле отсутствует событие преступления: медики подтвердили, что для участия в мероприятии по случаю Международного дня медицинской сестры 12 мая в кафе «Жетиген» села Барскоон они добровольно собирали деньги, и не 5 тысяч, а по 1 тысяче 200 сомов. В эту сумму входили первое и второе блюдо, пять видов салатов, курица, рыба, сладости, напитки, фрукты, мясо и бешбармак.

«Получается, что следователи Иссык-Кульской области добровольный сбор денег, посвященный Международному дню медицинской сестры, превратили в факт вымогательства взятки.
Но события преступления нет, и Мээрим Тилекова должна быть немедленно освобождена», — сказал Кайсын Абакиров.

Напомним, Генеральная прокуратура возбудила всего семь уголовных дел в отношении министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева. Одно уголовное дело возбуждено по статье о коррупции, два — о вымогательстве взятки и четыре — по статьям о злоупотреблении должностным положением и заключении заведомо невыгодного контракта.

Помимо главы ведомства, в рамках дела о коррупции при закупке вакцин от COVID-19 были задержаны заместитель министра Улук-Бек Бектурганов, директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова, заведующий отделом лекарственных средств и медицинских изделий Султан Сатарбеков и его помощница Мээрим Тилекова. Позже главу Минздрава, его бывшего заместителя и директора Республиканского центра иммунопрофилактики суд отпустил под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239569/
просмотров: 3675
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан намерен закупать лекарства напрямую у заводов-производителей России
Госаптеки: откуда лекарства и кто очерняет работу Минздрава
Отделение экстренной помощи и госаптеку открыли в Кара-Суу
Сезон ОРВИ. В детской больнице Оша дополнительно привлекли врачей на прием
Баткенскую областную объединенную больницу предложили разделить на три отдельных
Дело Алымкадыра Бейшеналиева. Верховный суд оправдал экс-советницу министра
Зажег танцпол. Алымкадыр Бейшеналиев станцевал на забеге «Здоровье-2023»
Депутатам не нравится нынешнее поведение главы Минздрава
Ак калпак новому мэру, и зачем Алымкадыр Бейшеналиев на Ошский рынок ходил
В Кыргызстане около 2,8 тысячи лиц заняты незаконной медицинской деятельностью
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Загрязнение воздуха в&nbsp;Бишкеке. Почему этой зимой горожане почти не&nbsp;видят смога Загрязнение воздуха в Бишкеке. Почему этой зимой горожане почти не видят смога
Синоптики прогнозируют понижение температуры и&nbsp;сильные морозы с&nbsp;17&nbsp;февраля Синоптики прогнозируют понижение температуры и сильные морозы с 17 февраля
Узбекистан и&nbsp;Кыргызстан в&nbsp;2024 году откроют новый пограничный пост Узбекистан и Кыргызстан в 2024 году откроют новый пограничный пост
Бизнес
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
16 февраля, пятница
08:42
За год импорт автомобилей из Китая в Кыргызстан вырос почти в 45 раз За год импорт автомобилей из Китая в Кыргызстан вырос п...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
15 февраля, четверг
23:46
Компания Samsung запланировала выпуск складного смартфона нового типа
23:22
Из дома бишкекчанки украли золото и деньги. Задержан подозреваемый
23:04
Рынки и скотобойни, не отвечающие веттребованиям, будут закрыты — Бакыт Торобаев
22:46
Федерация профсоюзов Кыргызстана избрала новое руководство
22:19
Завод по переработке кожи и шерсти планируют открыть в Нарыне