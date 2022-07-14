В Бишкеке 14 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +34 градуса. День уменьшился до 15 часов 4 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — бульвар Эркиндик, 7, отрезки улиц Московской, Раззакова, Логвиненко, Сагынбая Манасчи, Исанова, Рыскулова, Абдумомунова, 4-й микрорайон, 29, жилмассив «Колмо» (улицы Ай-Кол, Алтын-Бешик, Жаз, Карабалтинская, Коммунаров);
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Мурас-Ордо», «Тендик» (улица Тендик), «Салкын» (улицы Аян, Алга, Бирдик, Восточная, Западная, Иман, Кыял, Манас, Ниет, Тынчтык, Рахат), «Алтын-Казык», отрезки улицы Карабалтинской, переулок Овощной;
- 9.30-18.00 — улицы Московская, 49, 51, Ибраимова, 64, 7-й микрорайон, 38/1, 39-43, отрезок улицы Белорусской, жилмассив «Кок-Жар» (отрезки улицы Тон), вдоль БЧК от улицы Лермонтова до Осмонкула.
У кого намечается той
Жолдошбек Ачикеев
Родился 14 июля 1976 года. Генеральный директор ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».
Памятные даты
Подписан закон о биометрической регистрации граждан КР
14 июля 2014 года президент Алмазбек Атамбаев подписал Закон «О биометрической регистрации граждан Кыргызской Республики».
Документ регулирует отношения, возникающие при осуществлении деятельности по сбору, обработке, хранению и использованию биометрических данных граждан КР, актуализации и защите базы биометрических данных.
Воскресенье в Российской империи объявлено официальным выходным днем
Первые попытки формирования рабочего законодательства предпринимались в Российской империи еще во времена царствования Александра III, однако в целом условия труда и быта рабочих конца XIX века оставались крайне тяжелыми.
Острота рабочего вопроса и нежелание правительства что-то в нем менять отозвались проведением серии стачек. Правительство, испугавшись размаха забастовок, пошло на уступки. 14 июля 1897 года рабочий день был ограничен 11,5 часа, а воскресенье объявлено обязательным выходным днем.
Люди, которые меняли мир
Родился поэт и прозаик Мар Алиев
14 июля 1932 года в селе Кочкорка Нарынской области родился поэт и прозаик Мар Алиев.
Работал библиотекарем, врачом-эпидемиологом, врачом-бактериологом. Позже его назначили ответственным секретарем медицинского журнала «Ден соолук», с 1970-го — главный редактор издания.
Первая книга Мара Алиева — сборник рассказов «Айнектеги жазуу» («Надпись на стекле») — издана в 1963 году.
Автор нескольких поэтических сборников.
Заслуженный работник здравоохранения Киргизской ССР, отличник здравоохранения СССР.
Ушел из жизни 10 апреля 2010-го.
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Культура
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