В Бишкеке 14 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +34 градуса. День уменьшился до 15 часов 4 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — бульвар Эркиндик, 7, отрезки улиц Московской, Раззакова, Логвиненко, Сагынбая Манасчи, Исанова, Рыскулова, Абдумомунова, 4-й микрорайон, 29, жилмассив «Колмо» (улицы Ай-Кол, Алтын-Бешик, Жаз, Карабалтинская, Коммунаров);

9.00-18.00 — жилмассивы «Мурас-Ордо», «Тендик» (улица Тендик), «Салкын» (улицы Аян, Алга, Бирдик, Восточная, Западная, Иман, Кыял, Манас, Ниет, Тынчтык, Рахат), «Алтын-Казык», отрезки улицы Карабалтинской, переулок Овощной;

9.30-18.00 — улицы Московская, 49, 51, Ибраимова, 64, 7-й микрорайон, 38/1, 39-43, отрезок улицы Белорусской, жилмассив «Кок-Жар» (отрезки улицы Тон), вдоль БЧК от улицы Лермонтова до Осмонкула.

У кого намечается той

Жолдошбек Ачикеев Родился 14 июля 1976 года. Генеральный директор ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Памятные даты

Подписан закон о биометрической регистрации граждан КР

14 июля 2014 года президент Алмазбек Атамбаев подписал Закон «О биометрической регистрации граждан Кыргызской Республики».

Документ регулирует отношения, возникающие при осуществлении деятельности по сбору, обработке, хранению и использованию биометрических данных граждан КР, актуализации и защите базы биометрических данных.

Воскресенье в Российской империи объявлено официальным выходным днем

Первые попытки формирования рабочего законодательства предпринимались в Российской империи еще во времена царствования Александра III, однако в целом условия труда и быта рабочих конца XIX века оставались крайне тяжелыми.

Острота рабочего вопроса и нежелание правительства что-то в нем менять отозвались проведением серии стачек. Правительство, испугавшись размаха забастовок, пошло на уступки. 14 июля 1897 года рабочий день был ограничен 11,5 часа, а воскресенье объявлено обязательным выходным днем.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт и прозаик Мар Алиев

Фото из интернета. Мар Алиев

14 июля 1932 года в селе Кочкорка Нарынской области родился поэт и прозаик Мар Алиев.

Работал библиотекарем, врачом-эпидемиологом, врачом-бактериологом. Позже его назначили ответственным секретарем медицинского журнала «Ден соолук», с 1970-го — главный редактор издания.

Первая книга Мара Алиева — сборник рассказов «Айнектеги жазуу» («Надпись на стекле») — издана в 1963 году.

Автор нескольких поэтических сборников.

Заслуженный работник здравоохранения Киргизской ССР, отличник здравоохранения СССР.

Ушел из жизни 10 апреля 2010-го.

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