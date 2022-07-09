Кыргызстан и Таджикистан договорились по задержанным гражданам

Таджикистан передал Кыргызстану граждан, задержанных на приграничной территории. Информацию 24.kg сообщили местные жители.

Но точное число и фамилии переданных из соседней страны не известны.

Отметим, ранее полномочный представитель президента в Баткене Абдикарим Алимбаев сообщил, что КР и РТ начали процесс обмена задержанными гражданами на границе.

Кыргызстан ранее выдал Таджикистану Абдурозика Каххорова и Аскара Юнусова, которые были осуждены в КР по статьям «Преступление против мира» и «Мародерство» УК КР. 3 июня суд Лейлекского района освободил из-под стражи 11 таджикистанцев, оштрафовав каждого на 50 тысяч сомов.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что в РТ по обвинению в незаконном пересечении границы задержаны 13 граждан Кыргызстана, двое из них осуждены пожизненно.

В январе 2022-го 68-летний житель Баткенской области Кудайберди Бекмуратов умер в исправительной колонии Таджикистана. Он был осужден судом РТ по статье 335 «Незаконное пересечение государственной границы» УК. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года.