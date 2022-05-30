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Общество

В Кыргызстане 26 процентов населения не знают, что такое «светское государство»

В Кыргызстане 26 процентов населения затрудняются ответить, что означает термин «светское государство». Об этом заявлено на презентации аналитического отчета программ «Инициатива гражданского общества» Университета Центральной Азии.

Исследование посвящено оценке уровня гражданских знаний, общественной активности, распространенности различных социально-политических воззрений и ценностей, а также потребности в гражданском образовании у населения страны.

В нем также говорится, что 26 процентов опрошенных считают — в светском государстве все конфессии имеют право на существование. 20 процентов респондентов понимают под «светскостью» отрицание любой религии. Только 11 процентов отметили, что в светской стране нет и не может быть официальной государственной религии.

Два процента полагают, что светскость подразумевает насаждение атеизма.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/235194/
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