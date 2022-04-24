Как выгодно продать жилье в Бишкеке. Советы специалиста

Продажа недвижимости — ответственный шаг, который требует определенного подхода, в том числе юридического. Можно справиться самостоятельно или привлечь агента по недвижимости. Но из-за стереотипов и других нюансов не все доверяют услугам таких посредников. При этом каждый хочет заключить выгодную сделку: собственник — продать дороже, а агент — заработать на разнице в цене. Но как не прогадать?

Про оценку жилья, какие документы нужно подготовить и как выгодно продать, 24.kg рассказал специалист Никита Щукин.

1 Как определить рыночную стоимость дома или квартиры? Для того чтобы определить более точную стоимость квартиры, можно зайти в интернет и посмотреть минимум на трех-пяти сайтах цены на недвижимость такого же типа, как у вас. Чтобы была более точная оценка, можно позвонить в агентство.

2 Что влияет на цену недвижимости? Расположение дома. Если это квартира, то покупателю важно знать, угловая она или нет. Большую роль играет состояние квартиры. На цену недвижимости могут повлиять такие факторы, о которых по телефону не узнаешь. Например, состояние подъезда, двора, соседи. Есть люди, которые переезжают в другой дом или квартиру только из-за соседей.

3 Что выгоднее — написать самому объявление в интернете/газете или обратиться в агентство недвижимости? Агентство недвижимости экономит время клиентов. Если человек заинтересован в продаже квартиры, то он должен обновлять каждый день свои объявления. Обычно на этом фокусируют внимание агентства недвижимости. Собственник зачастую не обновляет свое объявление.

4 Как подготовить недвижимость к более вгыодной продаже? В первую очередь на цену недвижимости влияет состояние. Если, к примеру, квартира не требует вложений, но там некрасивые обои, то лучше их заменить, а потом продавать недвижимость. Небольшой косметический ремонт поможет выиграть при продаже $1-2 тысячи.

5 Как правильно составить договор купли-продажи? Договор купли-продажи является правоустанавливающим документом, его нужно составлять в управлении по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество. Желательно не составлять этот документ у нотариуса.

6 Когда выгоднее продавать недвижимость — летом или зимой? Летом недвижимость сложнее продать. Это связано с тем, что люди уезжают в отпуск, находятся в разъездах. Конец августа, сентябрь, октябрь считаются более активными, поскольку люди хотят до зимы переехать. Весной тоже активно продают, потому что после зимы и перед отпуском хочется обновить жилье.

7 Буду ли я платить налог при продаже недвижимости? Налог вы будете платить в случае, если вы купили квартиру, например, за $35 тысяч, и в течение двух лет продаете дороже — за $40 тысяч. Действует налог на прибыль в размере 10 процентов. То есть от прибыли в размере $5 тысяч государству вы заплатите $500.

8 Какие документы нужно подготовить для того, чтобы продать недвижимость? Все зависит от того, какие у вас правоустанавливающие документы. Например, если вы владеете жильем по договору дарения, то нужны паспорт собственника, технический паспорт квартиры или дома, а также сам договор дарения. Если есть на руках договор купли-продажи с прежним владельцем, то продавцу и покупателю нужно согласие супруга или супруги. Приватизировали квартиру? Нужны документы, указывающие на то, когда была приватизация, необходимо согласие тех, кто был прописан в доме или квартире на тот момент.

9 Легко ли продать квартиру, которая находится в ипотеке? Если вы продаете жилье, которое взято в ипотеку, покупатель должен оплатить за вас эти деньги. Тогда банк выдает доверенность на снятие квартиры с ареста, потом идет процесс переоформления.