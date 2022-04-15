«Кумтор» передал машину повышенной проходимости Тюпскому лесничеству

ЗАО «Кумтор Голд Компани» окажет помощь лесничествам Иссык-Кульской области в деле защиты и восстановления лесных массивов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, одним из первых участников программы стал лесхоз в Тюпском районе. Компания передала в пользование лесничим машину повышенной проходимости.

Тюпский лесхоз занимает 77 тысяч гектаров. Для сравнения на этой площади могли бы поместиться пять таких городов, как Бишкек. Чтобы следить за такой большой территорией нужна машина, которая может передвигаться по пересеченной местности и преодолевать бездорожье.

«Пикап марки «Форд» в этом плане самое оптимальное транспортное средство. Он будет использован для патрулирования земель лесного фонда, проведения контрольно-надзорных мероприятий, перевозки саженцев и оборудования, своевременного обнаружения и предупреждения лесных пожаров. Такие же машины используются на руднике «Кумтор», высоко в горах. Они надежные, мощные и проходимые.

В питомнике, который входит в состав Тюпского лесхоза, есть по-настоящему уникальные саженцы деревьев, привезенные в качестве эксперимента из Европы. Гости прижились и отлично чувствуют себя на плодородной Иссык-Кульской земле. Они уже готовы к посадкам. Во второй половине апреля их начнут высаживать в горах на территории лесничества», — проинформировали в компании.

«В нашем питомнике мы выращиваем 37 видов хвойных и лиственных деревьев. Это тянь-шаньские ели, крымские сосны, туи. Еще выращиваем новые сорта яблонь и вишен, которые были привезены из Польши, а также саженцы облепихи из Алтая», — рассказал Талантбек Карыпбай уулу, руководитель Тюпского лесхоза.

Поддержка должна быть адресной, считают в компании «Кумтор». Потребности каждого лесхоза будут изучаться, чтобы сконцентрироваться на решении наиболее актуальных проблем. Например, уже есть обращения о помощи с ремонтом теплиц. Это решит вопрос обеспечения качественным посадочным материалом. Так, шаг за шагом, удастся достичь общей цели — восстановление лесов Иссык-Куля. Это вклад в будущее республики.

«Мы пропагандируем бережное отношение к окружающей среде и осуществляем системную работу в этом направлении. Сохранение и восполнение лесов имеет особое значение для региона. Скоро мы привезем жилой контейнер для лесников, чтобы зимой и летом у егерей и лесников было теплое помещение, где они могли бы переночевать. Этот опыт мы хотим передать всем остальным лесным хозяйствам, помочь многим», — заявил президент Национальной холдинговой компании «Наследие великих кочевников», под управлением которой находится КГК, Тенгиз Болтурук.