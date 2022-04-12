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Общество

Кыргызстанцы жалуются на условия содержания в ИВС. Правозащитники проверяют

Сотрудники Коалиции против пыток и Национального центра по предупреждению пыток проводят мониторинг изоляторов временного содержания.

По словам правозащитников, поступают жалобы о несоблюдении прав лиц, содержащихся в ИВС.

По данным НЦПП, в 2021 году по стране было получено 169 обращений по поводу пыток и жестокого обращения. Поэтому было принято решение провести проверку на соблюдение международных стандартов по таким индикаторам, как бытовые условия содержания, санитарно-гигиенические, медицинское обслуживание, питание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230508/
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