Строительство школ в Бишкеке. Депутат требует опубликовать распоряжение

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев требует опубликовать распоряжение № 140, в котором говорилось о передаче строительства школ столицы одной компании. Об этом он написал в Facebook.

«Интересно, сколько стоит или кем нужно стать, чтобы Министерство юстиции закрывало или искажало данные о близкой тебе компании? С этим ОсОО «Экспресс-строй КГ» выяснилось, что база данных Министерства юстиции по регистрации юридических лиц легко корректируется. Я пока жду ответа от кабмина по строительству школ в Бишкеке. Начинание, безусловно, замечательное, но оно может быть загублено благодаря коррупционным схемам. Пусть для снятия всех вопросов опубликуют распоряжение № 140, в котором говорилось о передаче строительства школ столицы одной компании», — отметил он.

Депутат добавил, что вчера мэрия Бишкека прокомментировала вопрос, «но одним сообщением не отделаются».

Ранее Дастан Бекешев сообщил, что строить школы в Бишкеке будет ОсОО «Экспресс-строй КГ» без проведения тендеров. Эта компания может быть связана с именем главы Госагентства по инвестициям Равшаном Сабировым — его сыновья были среди учредителей фирмы.

По данным Министерства юстиции, ОсОО «Экспресс-Строй КГ» прошло перерегистрацию буквально пару недель назад — 24 марта. Сейчас руководителем и учредителем значится Кочкорбек Жуманазаров. Он является руководителем или учредителем еще нескольких фирм: ОсОО «Чок-Тал-Сити», ОсОО «Модуль Хаус», ОсОО «Евро Шпал», ОсОО «КЖ Глобал Компании», ОсОО «КЖ Инвест Компании».

В мэрии Бишкека сообщили, что не заключали договор с «Экспресс-строй КГ» на строительство школ.