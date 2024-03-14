Скончался оперный певец, народный артист Кыргызстана Талгарбек Жакшылыков

Ушел из жизни выдающийся оперный певец, народный артист Кыргызской Республики Талгарбек Жакшылыков. Об этом сообщили в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета.

Талгарбек Жакшылыков родился 23 октября 1964 года в семье акына-импровизатора. С детства отличался музыкальностью и чистым бархатистым голосом, что позволило ему быть участником художественной самодеятельности. В 1987-м поступил в Кыргызский государственный институт искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой. Там искусство вокала Талгар постигал под руководством опытных педагогов, народных артистов КР Марлена Темирбекова и Владимира Муковникова. В 1991 году Талгарбек принял участие в региональном конкурсе вокалистов республик Средней Азии и Казахстана и был удостоен почетного приза «Надежда».

Фото Facebook/Елена Мягкова. Талгарбек Жакшылыков

«Работать Жакшылыков начал, будучи еще студентом. Насыщенному, красивому тембру певца были подвластны сложнейшие партии: Рамфис («Аида» Джузеппе Верди), Гремин («Евгений Онегин» Петра Чайковского), Бартоло и Дон Базилио («Севильский цирюльник» Джоаккино Россини), Хан Кончак («Князь Игорь» Александра Бородина). Успешно выступал в спектаклях национального репертуара, среди которых можно выделить партии Бакая, Чынкожо и Конурбая в операх Владимира Власова, Абдыласа Малдыбаева и Владимира Фере «Айчурек» и «Манас» и сложную, драматически насыщенную партию Теитбека из оперы «Курманбек» Насыра Давлесова. Талгарбек Жакшылыков также освоил целый ряд партий для концертного исполнения — Борис Годунов, Мельник, Мефистофель и другие», — отметили в театре.

Осенью 1996-го осуществилась давнишняя мечта певца — в рамках президентской программы «Кадры XXI века» он был направлен на двухгодичную стажировку в Италию. Искусство оперного пения постигал в классе известного вокального педагога Марио Мелани.

«Вернувшись на родину, обогащенный новым опытом и знаниями певец активно включается в культурную жизнь республики — он поет на сцене театра, выступает на концертах, участвует в государственных и юбилейных мероприятиях, выезжает за рубеж и преподает. С 1998 года, сразу после стажировки в Италии, стал работать в Кыргызской национальной консерватории. Являлся старшим преподавателем, доцентом кафедры сольного пения», — добавили в театре.

Талгар спел более 40 партий в операх зарубежных, русских и кыргызских композиторов. В 2003-м получает высшее признание — становится народным артистом КР, а три года спустя награждается премией имени Абдыласа Малдыбаева. Последние годы прославленного вокалиста были посвящены ученикам кафедры «Сольное пение» в Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова, где он щедро делился своим мастерством.