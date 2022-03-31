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Общество

За изготовление паспорта гражданина КР можно заплатить через приложение MegaPay

В целях повышения качества предоставления услуг населению и расширения цифровых услуг Министерство цифрового развития совместно с ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom) реализовали возможность оплаты изготовления паспорта гражданина Кыргызстана через мобильное приложение MegaPay. Об этом сообщили в ведомстве.

«Теперь гражданам нет необходимости стоять в очереди в кассу, чтобы оплатить услугу выдачи ID-карты (паспорта гражданина КР образца 2017 года) и общегражданского паспорта (образца 2020-го), а нужно всего лишь скачать мобильное приложение, доступное на базе Android и PlayMarket, и оплачивать онлайн. После подачи документов и получения расписки-квитанции, выданной сотрудниками ЦОН, граждане могут оплатить через MegaPay двумя способами:

  • посредством QR-кода, указанного на квитанции;
  • через код оплаты, указанный в квитанции.

Данные меры приняты в рамках исполнения плана мероприятий по реализации государственной программы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в Кыргызской Республике на 2018-2022 годы (третий этап)», — говорится в сообщении.

В МЦР отмечают, что в настоящее время активно проводится работа по расширению возможностей безналичной оплаты государственных услуг для населения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229322/
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