Следить за качеством воздуха в Бишкеке можно через мобильное приложение AQ.kg. Об этом на своей странице в Facebook сообщает экологическая организация «МувГрин».

По ее данным, в приложении аккумулируются данные с различных датчиков мониторинга качества атмосферного воздуха, установленных на территории страны: датчики «МувГрин» на платформе AirKaz.org, сенсоры Clarity Node S Кыргызгидромета, а также датчики ОФ «Институт экологических решений».

Приложение отображает основные показатели концентрации загрязняющих веществ в воздухе выбранного поста (в зависимости от комплектации).

По каждому веществу возможно просматривать уровень концентрации в мкг/м3 и в отношении к предельно допустимой концентрации по шкале цвета, основанной на Индексе качества воздуха — AQI (Air Quality Index).

Кроме информации об уровне загрязнения по веществам, в приложении также доступны сведения о температуре и влажности воздуха.

Пока данные представлены по Бишкеку и Ошу, но по мере подключения новых объектов мониторинга информация в приложении будет обновляться.

Скачать приложение можно в Play Market по ссылке.