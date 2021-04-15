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Общество

Бишкекский планетарий. Суд начал рассматривать законность приватизации здания

В административном суде Бишкека началось рассмотрение законности приватизации здания. Об этом 24.kg сообщила представитель ОФ «Наше Право» Светлана Антропова.

Она напомнила, что ранее Верховный суд рассмотрел дело о законности приватизации здания Бишкекского планетария. Судебная коллегия отменила решения первых двух инстанций и отправила дело на новое рассмотрение в административный суд.

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«Сегодня было предварительное слушание. Стороны запрашивали, какие документы необходимо затребовать. Кроме того, вступила в процесс Первомайская прокуратура в защиту законов и прав граждан. 3 мая начнется рассмотрение по существу», — отметила она.

Светлана Антропова добавила, что на время процесса приостановлено рассмотрение апелляционного представления прокуратуры Первомайского района о признании недействительным постановления о предоставлении в частную собственность земельного участка под планетарием в Бишкекском городском суде.

Напомним, горожане обратились в суд с иском к ФУГИ о признании недействительным распоряжения о приватизации здания и территории планетария, подписанного в 1995 году. Первая инстанция — административный суд Бишкека — не удовлетворила иск, а судебная коллегия Бишкекского городского суда вынесла решение в пользу бишкекчан.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190216/
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