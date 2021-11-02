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Общество

Госипотечная компания купит квартиры в Бишкеке на 25 миллионов сомов

Госипотечная компания купит квартиры в Бишкеке на 25 миллионов сомов. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Отмечается, что тендер проводится в рамках механизма «Арендное жилье с последующим выкупом». Приобретаются как квартиры «под ключ», построенные не ранее 2010 года, так и под самоотделку с условием проведения всех ремонтных и отделочных работ в срок до трех месяцев. При этом квартиры гостиничного и секционного типов не рассматриваются.

На конкурс выставлены два лота. Первый — квартиры общей площадью не более 250 квадратных метров, расположенные в квадрате: Южная магистраль — бульвар Молодой Гвардии — проспект Жибек Жолу — улица 7 Апреля. Установлено ограничение по стоимости квадратного метра — не более 60 тысяч сомов с учетом ремонта. Второй лот — квартиры общей площадью не более 200 квадратных метров в пределах административных границ столицы, стоимость квадрата — не более 50 тысяч сомов.

При этом участник конкурса может предоставить любое количество единиц жилья с учетом ограничения общей площади.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212443/
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