Дело Эмиля Жамгырчиева. Свидетель рассказал, как его подставили

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении экс-замглавы ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева и бывшего заместителя руководителя аппарата правительства Бактыбека Калмуратова.

В ходе заседания допросили свидетеля Улукбека Эсен уулу. Он сообщил, что обвиняемого Бакыта Калмуратова не знает, а с потерпевшим Эмиром Эмилькановым познакомился после того, как его задержали. Со слов свидетеля, по делу об утином филе Эмиль Жамгырчиев не давал ему никаких указаний.

Улукбек Эсен уулу рассказал, что ранее работал в управлении ГСБЭП по Чуйской области. В феврале 2019 года начальник следственного отдела Замир Оморбеков попросил его связаться со следователем Арыковым и помочь ему.

«У последнего якобы был конфликт с гражданскими людьми на складе в Бишкеке. Следователь сказал, что у него есть документ, по которому нужно вывезти товар со склада и уничтожить его. На следующий день я узнал, что в отношении меня возбуждено уголовное дело. Я подумал, что это шутка, но потом выяснилось, что против меня дал показания следователь Арыков. Он указал, что я хотел продать товар со склада», — сказал Улукбек Эсен уулу.

Свидетель сообщил, что позже следователь ему признался в том, что был вынужден дать ложные показания.

«Я хотел отвезти Арыкова в ГКНБ, чтобы он признался во всем, но тот сбежал от меня. Затем меня сначала задержали и водворили в СИЗО ГКНБ, а после в суде отпустили. Эмиль Жамгырчиев мне не давал никаких указаний по этому делу», — добавил Улукбек Эсен уулу.

Напомним, что Эмиля Жамгырчиева и Бактыбека Калмуратова обвиняют в получении взятки у бизнесмена за положительное решение вопросов по уголовному делу о контрабанде. В феврале 2021 года ущерб государству в размере 20 миллионов сомов был погашен. Обоих обвиняемых отпустили под домашний арест. В суде потерпевший Эмир Эмильканов отказался от претензий к обвиняемым.