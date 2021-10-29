13:12
USD 84.80
EUR 98.29
RUB 1.20
Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ призвала мировое сообщество выделить $23,4 миллиарда на борьбу с COVID-19

ВОЗ призвала мировое сообщество выделить $23,4 миллиарда для международного партнерства ACT-Accelerator. Об этом сообщают «Новости ООН».

Отмечается, что средства будут использованы на обеспечение доступа к вакцинам, лечению, тестам, а также на персональные защитные средства медработников, в первую очередь — в бедных странах.

В огранизации отметили, что платформа ACT Accelerator — единственный механизм, позволяющий на глобальном уровне ускорить разработку средств для профилактики, диагностики и лечения COVID-19. Ее официально запустили 24 апреля 2020 года. Однако страны по-прежнему не выделяют достаточно средств на борьбу с пандемией, а тратят триллионы на то, чтобы избавиться от ее последствий.

Лишь 0,4 процента тестов и 0,5 процента всех введенных доз вакцин приходится на страны с низким уровнем дохода, которые составляют девять процентов населения мира.

В то же время ежедневно, в основном в богатых странах, вводят около миллиона бустерных доз вакцин от COVID-19 — это в три раза больше, чем ежедневный показатель вакцинации в бедных странах, который составляет примерно 330 тысяч доз в день. Несмотря на призыв ВОЗ повременить с дополнительными дозами до конца года, в настоящее время 62 страны предлагают их своим гражданам. ВОЗ рекомендует направлять излишки вакцин в бедные страны, где привито менее 4-5 процентов населения.

В организации отмечают, что полное финансирование нового плана позволит поддерживать кампании вакцинации в 91 стране с низким уровнем дохода в рамках программы COVAX, оказать помощь 144 странам в достижении минимального уровня тестирования, обеспечить 120 миллионам пациентов с COVID-19 в странах с низким и средним уровнем доходов доступ к существующим и новым методам лечения, включая кислород, а также обеспечить безопасность 2,7 миллиона медицинских работников в странах с низким и средним уровнем доходов с использованием средств индивидуальной защиты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212077/
просмотров: 64
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. Департамент госсанэпиднадзора открыл новый пункт ПЦР-тестирования
В Кыргызстане только 8 процентов удовлетворены борьбой с коронавирусом
28 процентов опрошенных считают, что коронавирус — это очень серьезно
COVID-19 в мире. Заразились более 245,4 миллиона, умерли более 4,9 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник
Коронавирусом болеют 1 тысяча 426 человек, 228 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
В КР выявили 116 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 181 105
Для зараженных COVID-19 свободны 149 коек в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 244,9 миллиона, умерли более 4,9 миллиона
Популярные новости
В&nbsp;Китае активно демонтируют минареты и&nbsp;купола мечетей В Китае активно демонтируют минареты и купола мечетей
Ролик мексиканского блогера о&nbsp;КР набрал на&nbsp;YouTube почти 3&nbsp;миллиона просмотров Ролик мексиканского блогера о КР набрал на YouTube почти 3 миллиона просмотров
Увидеть дочь перед смертью не&nbsp;удалось. Алина Батурова скончалась Увидеть дочь перед смертью не удалось. Алина Батурова скончалась
Почему растет число отравившихся в&nbsp;&laquo;Империи пиццы&raquo;. Пояснение ЦГСЭН Почему растет число отравившихся в «Империи пиццы». Пояснение ЦГСЭН
Бизнес
Кредитные карты от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; с&nbsp;лимитом до&nbsp;250 тысяч сомов Кредитные карты от «Оптима Банка» с лимитом до 250 тысяч сомов
Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; дарит призы за&nbsp;самый большой объем денежных переводов «Халык Банк Кыргызстан» дарит призы за самый большой объем денежных переводов
Ждали? Черная пятница во&nbsp;всех O!Store и&nbsp;СКИДКИ 90&nbsp;процентов на&nbsp;красивые номера! Ждали? Черная пятница во всех O!Store и СКИДКИ 90 процентов на красивые номера!
29 октября, пятница
13:10
ДТП с автобусом в Бишкеке. Сообщается о десяти пострадавших ДТП с автобусом в Бишкеке. Сообщается о десяти пострада...
13:05
ВОЗ призвала мировое сообщество выделить $23,4 миллиарда на борьбу с COVID-19
12:58
Акылбек Жапаров рассказал делегации Турции о добыче золота в Кыргызстане
12:52
Жители жилмассива «Ак-Ордо» вышли на митинг к Дому правительства
12:42
В Бишкеке произошла авария с автобусом. На место выехали пять скорых