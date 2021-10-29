ВОЗ призвала мировое сообщество выделить $23,4 миллиарда на борьбу с COVID-19

ВОЗ призвала мировое сообщество выделить $23,4 миллиарда для международного партнерства ACT-Accelerator. Об этом сообщают «Новости ООН».

Отмечается, что средства будут использованы на обеспечение доступа к вакцинам, лечению, тестам, а также на персональные защитные средства медработников, в первую очередь — в бедных странах.

В огранизации отметили, что платформа ACT Accelerator — единственный механизм, позволяющий на глобальном уровне ускорить разработку средств для профилактики, диагностики и лечения COVID-19. Ее официально запустили 24 апреля 2020 года. Однако страны по-прежнему не выделяют достаточно средств на борьбу с пандемией, а тратят триллионы на то, чтобы избавиться от ее последствий.

Лишь 0,4 процента тестов и 0,5 процента всех введенных доз вакцин приходится на страны с низким уровнем дохода, которые составляют девять процентов населения мира.

В то же время ежедневно, в основном в богатых странах, вводят около миллиона бустерных доз вакцин от COVID-19 — это в три раза больше, чем ежедневный показатель вакцинации в бедных странах, который составляет примерно 330 тысяч доз в день. Несмотря на призыв ВОЗ повременить с дополнительными дозами до конца года, в настоящее время 62 страны предлагают их своим гражданам. ВОЗ рекомендует направлять излишки вакцин в бедные страны, где привито менее 4-5 процентов населения.

В организации отмечают, что полное финансирование нового плана позволит поддерживать кампании вакцинации в 91 стране с низким уровнем дохода в рамках программы COVAX, оказать помощь 144 странам в достижении минимального уровня тестирования, обеспечить 120 миллионам пациентов с COVID-19 в странах с низким и средним уровнем доходов доступ к существующим и новым методам лечения, включая кислород, а также обеспечить безопасность 2,7 миллиона медицинских работников в странах с низким и средним уровнем доходов с использованием средств индивидуальной защиты.