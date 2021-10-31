Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерты и спектакли

2-5 ноября. Постоянные выставки музея
Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
27 октября — 17 ноября. Выставка «Десять остановок на Шелковом пути, II часть»
Эта экспозиция четвертая в серии, приуроченной к 30-летнему юбилею галереи.
«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.
19 октября — 4 ноября. Персональная выставка Асаналы Бейшенова
Асаналы Бейшенов работает в различных жанрах — портрет, пейзаж, натюрморт. Он активно участвует в многочисленных пленэрах, поездках по республике и за рубеж. Его работы, которые узнаваемы по особой цветовой гамме, стали явлением в кыргызской живописи, их приобретают различные музеи и галереи. Подробнее
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.
21 октября — 4 ноября. Выставка заслуженного деятеля искусства Туркменской ССР Орадова Шыхдурды
В его картинах изображена жизнь людей и ценность традиций казахского народа, которые пронесены сквозь призму времени.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.
22 октября — 14 ноября. Фотовыставка «Власть чувств. Германия 19|19»
Выставка познакомит посетителей с 20 эмоциональными состояниями человека, даст наглядное представление об истории демократии и диктатуры в Германии, проследит не только константы и переломы, но и конъюнктуру этих эмоций за последние 100 лет.
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.
29 октября — 12 ноября. Выставка «Мир глазами детей дождя»
Вниманию бишкекчан представят работы троих детей с аутизмом. Их объединяет любовь к рисунку и живописи, детское восприятие окружающего мира, смелость, легкость и живость. Подробнее
Русский дом в Бишкеке, 15.00.
25 октября — 15 ноября. Выставка «Художественный базар»
Экспозиция откроется в рамках арт-фестиваля культурного развития «Микстура». Подробнее
Ошский областной музей изобразительных искусств имени Тургунбая Садыкова.
27 октября — 27 ноября. Выставка акварелей «Страница творческой жизни»
Представлены 20 работ художника Владимира Кузнецова, созданные с 2012 по 2021 год. Автор пишет акварелью пейзажи, натюрморты, портреты.
Мемориальный дом-музей имени Семена Чуйкова, 9.00-17.00.
1, 4 ноября. Концерт заслуженного артиста России Валерия Семина
Валерий Семин — российский баянист, аранжировщик, певец, композитор, теле- и радиоведущий. Создатель, художественный руководитель группы «Белый день»
Дом культуры имени Ленина в Кара-Балте, 17.00 (1 ноября); Джалал-Абадский областной кыргызский драматический театр имени Барпы, 17.00 (4 ноября).
3 ноября. Юбилейный концерт ансамбля русской песни «Сувенир»
Зрителей ждет обширная программа, в которую войдут как номера из золотого фонда ансамбля, так и новые. Вход только по пригласительным билетам, которые можно приобрести по адресу: бульвар Эркиндик, 2/1. Подробнее
Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.
4 ноября. Кинопремьеры
«Вечные» (фантастика). Вечные — представители расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Они появились на свет 5 миллионов лет назад в результате экспериментов могущественных целестиалов. Наделенные невероятными суперспособностями, на протяжении тысячелетий они скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая людей от монструозных девиантов. Однако последние события и действия Таноса заставили их выйти на свет.
5 ноября. Лирическая комедия «Сниму квартиру» (Россия)
Трое абсолютно разных по статусу и мировоззрению мужчин арендуют одну и ту же квартиру. Деньги заплачены за полгода вперед, хозяйка пропала, и три незнакомых человека вынуждены делить между собой небольшой пентхаус в центре Москвы. В ролях популярные российские актеры: Константин Соловьев, Александр Наумов и Андрей Пынзару.
Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.
5 ноября. Спектакль «Саадак какты»
Пьеса Бексултана Жакиева ставит перед зрителем извечные вопросы о нравственности, чистоте и греховности души. История стара как мир — умирающему отцу предстоит непростая задача по разделению наследства среди трех сыновей. Подробнее
Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.