Почему растет число отравившихся в «Империи пиццы». Пояснение ЦГСЭН

В медучреждения Бишкека и Чуйской области продолжают обращаться граждане, отравившиеся едой из сети «Империя пиццы». В столичном ЦГСЭН 24.kg объяснили, почему число пострадавших продолжает увеличиваться.

«Обращаются те, кто ранее лечился дома. Но так как их состояние не улучшается, идут в больницу. Вчера ночью поступили, говорят, что ели 23 октября, потом им стало плохо, лежали дома. При этом чем позднее обращаются, тем более тяжело у них проходит», — сказал заведующий отделом гигиены питания столичного Центра госсанэпиднадзора Махамат Мурзашев.

Он добавил, что 23 октября в сети продали примерно 900 порций суши и роллов. «А пострадавшие говорили, что ели именно эти блюда с рыбой. Но пока точно сказать, что именно стало причиной отравления, не можем — ждем результатов анализов. Они будут готовы в пятницу», — отметил он.

Напомним, 24 октября с пищевым отравлением обратились 12 человек. Сегодня число пострадавших увеличилось до 253 человек.

Сейчас все точки сети кафе закрыты на период эпидрасследования. Ранее в Минздраве заявили, что в связи с массовым пищевым отравлением в Бишкеке специалисты центров госсанэпиднадзора проведут проверки точек общепита по всей республике.