Экзотические блюда и роллы. Как не стать жертвой отравления

В Бишкеке зафиксирован случай массового отравления. В медучреждения с 23 по 24 октября обратились 85 человек. Стационарное лечение получает одна пациентка, ее состояние стабильное. Остальные после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение.

По данным заведующего отделом гигиены питания столичного Центра госсанэпиднадзора Махамата Мурзашева, пострадавшие употребляли роллы из четырех точек «Империи пиццы», расположенных в разных районах города. Все точки сети кафе закрыты.

Нутрициолог Республиканского центра укрепления здоровья Марина Дуйшенкулова рассказала 24.kg, как обезопасить себя от отравлений экзотическими блюдами и что делать, если после приема пищи вы начали чувствовать недомогание.

1 Внешний вид блюда Если вы заметили кислый, неприятный запах, который под воздействием специй трудно различить, нужно отказаться от употребления таких блюд. Иногда невозможно по внешнему виду определить испорченное оно или нет. Вы имеете право узнать у повара, представителя кафе сроки годности продуктов, а также способ приготовления еды. В любом случае лучше готовить дома и покупать проверенные продукты питания.

2 Гигиена Мытье рук перед началом приема пищи является одной из главных мер профилактики пищевых отравлений. Залогом здоровья является не только чистота рук, фруктов, овощей и другой еды, но также состояние холодильника. Его следует мыть регулярно (как в заведениях, так и дома), потому что здесь может скапливаться огромное количество болезнетворных микробов. Помимо холодильника, в тщательной обработке нуждается кухонная поверхность, раковина и газовая плита.

3 Проверенные заведения Нужно заказывать блюда или делать покупки только в тех заведениях и магазинах, в которых имеется гарантия на соблюдение условий и сроков хранения продуктов. Если в домашних условиях можно проконтролировать процесс очистки, мытья или хранения продуктов, то в местах общественного питания дела обстоят иначе. Чтобы избежать пищевого отравления в публичных кафе и ресторанах, придерживайтесь простых советов: обращайте внимание на санитарное состояние заведения, его стойки, кухни и подсобных помещений;

будьте внимательны при употреблении блюд со шведского стола — проверяйте их температуру, запах и консистенцию;

откажитесь от употребления закусок с заправками на основе майонеза, голландского или другого соуса;

не бойтесь выражать недовольство по поводу недоваренного мяса, рыбы или других блюд, вызвавших подозрение;

перед посещением конкретного заведения не поленитесь узнать больше о его репутации. Возможно, там уже были случаи пищевого отравления. Роллы и суши, купленные в магазине или приготовленные самостоятельно, должны храниться в холодильнике не более суток. Заказывать готовую еду на дом по интернету рекомендуется в хорошо известных вам местах.

4 Бегом к врачу Если вы все же отравились, обращайтесь к врачу. Не рекомендуется лечиться дома — это может быть опасно для вашей жизни. Нужно вызвать скорую помощь, если есть симптомы (недомогание, повышение температуры, диарея, тошнота и рвота). Они являются признаками интоксикации организма.